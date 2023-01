Równi i równiejsi. W Kołobrzegu zawrzało

W Kołobrzegu zawrzało. Wszystko za sprawą bezprzetargowego przedłużania umów nie wszystkim przedsiębiorcom, którzy dotychczas dzierżawili miejskie nieruchomości. Tak miało być również z 3,5-hektarowym terenem, na którym Janusz Lubiński od 1995 r. prowadzi znakomicie oceniany Camping Baltic.

Decyzję w tej sprawie mieli podjąć radni. Mimo że prezydent Anna Mieczkowska przygotowała stosowny projekt uchwały, a radni zapowiadali, że zostanie ona podjęta, stało się inaczej. Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta zdecydowano, że obowiązująca do końca ubiegłego roku umowa z przedsiębiorcą nie zostanie przedłużona. Tak właśnie zagłosowało 13 radnych, w tym ci, którzy deklarują wsparcie dla Anny Mieczkowskiej. Zdziwienie decyzją rajców jest ogromne, bo w stosunku do innych przedsiębiorców tak nie postąpiono.

Dzierżawca terenu, na którym sam zbudował rozpoznawalną w całej Europie turystyczną markę, chcąc utrzymać swoją działalność, będzie musiał przystąpić do przetargu. Nie ma oczywiście gwarancji, czy go wygra. Do czasu jego ogłoszenia nie może prowadzić działalności, z końcem roku bowiem zawarta z nim umowa wygasła.

Do tej pory przedsiębiorca płacił miastu 71 237,84 zł czynszu miesięcznego netto. Ciekawostką jest to, że żaden z radnych nie zaproponował przedłużenia umowy, nawet pod warunkiem podniesienia o konkretną kwotę dzierżawy. Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy zauważają, że camping generował dla miasta wartość dodaną, jaką były chociażby wnoszone przez jego gości opłaty uzdrowiskowe, decyzją swoich przedstawicieli w Radzie Miasta są zbulwersowani. Uważają, że biorąc pod uwagę innych dzierżawców miejskich nieruchomości, z Januszem Lubińskim postąpiono po prostu nieetycznie. ©℗

(pw)