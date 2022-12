Tragedia rodziny marynarza. Matka trójki dzieci, w tym niepełnosprawnego Jasia, bez środków do życia

Przez lata mieszkał w Świnoujściu, a ostatnio w Kołobrzegu, gdzie dla żony Kasi i trójki dzieci wynajął mieszkanie. Tam najmłodsze niepełnosprawne dziecko miało mieć specjalistyczną opiekę.

Rafał Skarżycki to rybak i marynarz z 15-letnim stażem. Aby utrzymać rodzinę, podjął pracę u zagranicznego armatora. Trafił na jednostkę żeglującą w okolicach Wysp Owczych. Pojawiła się okazja przedłużenia kontraktu. W trosce o finanse bliskich postanowił z niej skorzystać. Nie przypuszczał, że nigdy już nie zobaczy żony i dzieci. Zdarzył się wypadek. Pan Rafał go nie przeżył. Zginął w wieku 41 lat. Jego żona pozostała w żałobie z trójką dzieci i bez środków do życia. Ponieważ jej niepełnosprawny synek Jaś wymaga stałej opieki, kobieta nie może podjąć pracy. Przez jakiś czas zastanawiała się, jak zdobyć pieniądze na sprowadzenie ciała męża do Polski. Pracodawca stanął w tym przypadku na wysokości zadania i pokrył 30-tysięczny koszt.

To jednak mała kropla w morzu potrzeb. Pani Kasia nie ma środków na leczenie synka, jedzenie, opłatę czynszu i wpłatę należności za zużywane media. Znajomi pana Rafała, którzy wspominają go jako niezwykle spokojnego i dobrego człowieka, postanowili pomóc kobiecie. Rafik – bo tak na niego mówili – zasłużył na to, by rodzina nie pozostała w niedoli sama.

– To był dobry gość, bezproblemowy, pomocny i megainteligentny. Większość wolnego czasu czytał książki albo słuchał audiobooków. W pracy dzik, nie do zajechania. Zawsze ogarniał i wiedział, co ma robić – wspomina w internetowym komentarzu pod wiadomością o śmierci pana Rafała jeden z jego kolegów.

Sprawą pokrzywdzonej przez los rodziny zainteresowali fundację „Piastun – Wyrównanie Szans”. Organizacja rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla pani Katarzyny.

– Prosimy, wpłacajcie dowolne i możliwe dla Was kwoty. Jeśli możecie pomóc inaczej, np. zapewniając tej rodzinie mieszkanie z niskim czynszem lub inną pomoc materialną, również prosimy o kontakt. Dobro powraca. Zdajmy ten test jako ludzie – apelują na swojej stronie internetowej działacze fundacji.

Zbiórka prowadzona jest na stronie pomagam.pl. Do czwartku zebrano ponad 40 tys. zł. Na apel o pomoc odpowiedziało 560 osób.

(pw)