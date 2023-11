Ponad 50 tysięcy głosów w SBO 2024. Które pomysły wygrały?

Fot. Dariusz Gorajski

Wystarczyło zebrać zaledwie 6 głosów poparcia, aby wygrać w SBO 2024 "szkolenie z samoobrony". Niewiele więcej - bo 7 - żeby „Świecić blaskiem z odblaskiem". Albo też zgromadzić rekordowe 3290 głosów, aby przeforsować ambitny projekt ph. „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław”.

Właśnie poznaliśmy wyniki głosowania na Szczeciński Budżet Obywatelski 2024. Ze 149 zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane 33. Na łączną kwotę 17,2 mln zł.

Głosy lokalne i zielone

Gros z nich ma charakter lokalny. Jednak trzy ze zwycięskich pochodzą z nowej kategorii -„Zielonego SBO". Wśród nich do realizacji zostały zakwalifikowane: wspomniane „zielo(v)ne miejscówki osiedlowe", a także „Drzewa dla Szczecina" oraz przedsięwzięcie pt. „Staw Brodowski - utworzenie ogrodu zimowego i renaturyzacja zbiornika".

Natomiast pośród projektów lokalnych przebiły się m.in. „Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży" (Turzyn), „Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskiej" (Warszewo, Osów), „Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm” (Pogodno), „Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym" (Gumieńce), a także „Halo! Czyja to rzeźba? - Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników" (Śródmieście Północ, Łękno).

Za sprawą głosujących szczecińskich zwierzolubów zostanie zrealizowany również projekt pt. „Tropem 4łap" (Pomorzany), czyli zakupiony samochód elektryczny dla tzw. schroniskowych ogonków.

Nowe zasady i remis

Do ciekawej sytuacji doszło w obszarze lokalnym Niebuszewo. Mianowicie - do remisu. Dwa projekty znalazły się na pierwszym miejscu uzyskując najwyższą i jednakową ilość głosów. Zgodnie z zapisami regulaminu, o tym, który projekt wejdzie na listę zwycięzców zdecyduje losowanie, które odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

- Zgodnie w zapisami nowego regulaminu SBO i rekomendacjami miejskich radnych, do realizacji zostały skierowane projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii do wyczerpania puli środków. Oznacza to, że w przypadku, gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpie puli środków z danego obszaru, na realizację będzie miał szansę kolejny z listy, którego wycena będzie mieściła się w pozostałej kwocie - przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Statystyka głosowania

W tegorocznej edycji SBO wzięło udział 26 062 mieszkańców. Wśród nich większość (14 210) stanowiły kobiety. Natomiast najwięcej głosujących było w przedziale wiekowym: 31-50 lat. W kategorii „Zielone SBO" oddano 25 136 głosów, czyli mniej niż było głosujących. Co świadczy o tym, że nie wszyscy zaakceptowali tę nową kategorię SBO albo też uznali zgłoszone w tej puli projekty za nie dość interesujące. Rekordową liczbę głosów (3737) zdobyły projekty z Pogodna oraz z obszaru Skolwin, Stołczyn, Bukowo. Natomiast najmniejsze zainteresowanie wśród mieszkańców zyskały projekty z Arkońskiego-Niemierzyna (414) oraz Turzyna (428).

Czas na realizację

- Dziękujemy za każdy oddany głos i każdą aktywność promującą projekty oraz samą ideę budżetu obywatelskiego - mówił Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. - Po raz kolejny projektodawcy pokazali, że mają niezliczone pomysły na swoją okolicę, jak również, po raz pierwszy w tym roku, na projekty z kategorii „Zielonego SBO”. Mam nadzieję, że wygrane pomysły będą cieszyć mieszkańców i na stałe wpiszą się w krajobraz naszego miasta.

Oby tylko realizacja zwycięskich projektów SBO 2024 nie przeciągała się zbytnio w czasie - czyli latami, jak to nieraz bywało z wygranymi pomysłami na Szczecin poprzednich edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.©℗

Arleta NALEWAJKO

Oto lista zwycięskich - 33 - projektów, które dzięki głosom mieszkańców zostaną zrealizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

PROJEKTY LOKALNE:

* w obszarze lokalnym SKOLWIN, STOŁCZYN, BUKOWO - TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI

ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ

* w obszarze lokalnym WARSZEWO, OSÓW - Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskiej

* w obszarze lokalnym GŁĘBOKIE-PILCHOWO, KRZEKOWO-BEZRZECZE,

ZAWADZKIEGO-KLONOWICA - „Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan"

* w obszarze lokalnym ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN - Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina

* w obszarze lokalnym NIEBUSZEWO - Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej

oraz Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich (remis)

* w obszarze lokalnym GOLĘCINO-GOCŁAW, ŻELECHOWA - Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach

* w obszarze lokalnym DRZETOWO-GRABOWO - Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38.

* w obszarze lokalnym NIEBUSZEWO-BOLINKO - Naukowo-ruchowy plac zabaw przy szkole podstawowej nr 41 w Szczecinie

* w obszarze lokalnym POGODNO - Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”

* w obszarze lokalnym GUMIEŃCE:

1. BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA.

2. Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym

* w obszarze lokalnym ŚWIERCZEWO:

1. MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA

2. Świeć blaskiem z odblaskiem

* w obszarze lokalnym TURZYN - Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży

* w obszarze lokalnym ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD:

1. Boisko Marzeń - rekreacja i sport dla lokalnej społeczności

2. Dzień Dziecka w Śródmieściu

* w obszarze lokalnym ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC, ŁĘKNO

1. Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach

​2. HALO! CZYJA TO RZEŹBA? - Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i

pomników

* na obszarze Śródmieście Płn i Łękno

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami

prędkości w ciągu al. Wyzwolenia

2. Mama i Ja - Szkolenie z samoobrony.

* w obszarze lokalnym CENTRUM

1. Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach

2. Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową.

3. Tablica informująca o jakości powietrza

* w obszarze lokalnym POMORZANY - Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków

* w obszarze lokalnym STARE MIASTO, NOWE MIASTO, MIĘDZYODRZE-WYSPA

PUCKA - Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej

* w obszarze lokalnym ŻYDOWCE-KLUCZ, PODJUCHY, ZDROJE - Puszcza Bukowa postój południe

* w obszarze lokalnym DĄBIE, ZAŁOM-KASZTANOWE -Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu

* w obszarze lokalnym SŁONECZNE, MAJOWE - Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym

* w obszarze lokalnym BUKOWE-KLĘSKOWO - Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo

* w obszarze lokalnym PŁONIA-ŚMIERDNICA-JEZIERZYCE, KIJEWO,

WIELGOWO – SŁAWOCIESZE – ZDUNOWO - Rewitalizacja oczka wodnego ,,Nasz Ocean" w Szczecin-Płoni

Kategoria ZIELONE SBO:

1. „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo,

Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław

2. Drzewa dla Szczecina

3. Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika