„USG dla schroniskowych ogonków” i nie tylko. Szczeciński Budżet Obywatelski wiele zmienia

Tylko dlaczego regulamin SBO nie zabrania radnym Szczecina,składać projekty ? Znów 3 projekty radnych Rady Miasta na liście SBO 2024. Radny nadzoruje własne projekty,ty?! I do tego TE projekty wygrywają bo spółdzielcy działają.

@fin

2023-11-03 08:32:34

Osoby ludzkie są mało ważne za to osoby zwierzęce to bracia mniejsi i trzeba im pomagać. A jest ich coraz więcej to i sprzęti potrzebują i środków na medykamenty