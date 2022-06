Piknik pasji w szczecińskim INKU. Organizacje pozarządowe w morzu atrakcji

W ogrodzie INKU, czyli przy al. Wojska Polskiego 90, trwa „Piknik Pasji". Wśród morza atrakcji - stref animacji dla dzieci, różnorodnych warsztatów, pokazów, koncertów, a nawet jogi śmiechu i dmuchanych zjeżdżalni - prezentują się szczecińskie organizacje pozarządowe.



To weekendowe wydarzenie, którego dzisiejszy (5 czerwca) program zakończy cykl koncertów: godz. 15.-15.50 - Follow River, godz. 16.10 - 17.20 - ESSEX MOSQ, godz. 20. - after party w The White Rabbit.

„To idealna okazja do poznania osób działających w III sektorze i tworzących pozarządowy Szczecin. Każda z wystawionych organizacji ma możliwość zaprezentowania się na scenie i wzięcia udziału w konkursie na “Najpiękniejszą prezentację” - do odwiedzenia ogrodu INKU oraz po sąsiedzku Północnej Izby Gospodarczej zachęcają organizatorzy „Pikniku Pasji". ©℗

(an)