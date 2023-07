Na Krzekowo tylko z przesiadką [GALERIA, FILM]

Od teraz w kierunku Krzekowa można dojechać tramwajem linii 5 z tymczasowego przystanku w ul. Mickiewicza, ale kursuje on tylko do przystanku Żołnierska. Fot. Ryszard Pakieser

Zapowiadane zmiany stały się faktem. Mieszkańcy Krzekowa stracili bezpośrednie połączenie z centrum Szczecina. Wszystkie kursy linii autobusowej 75 zostały skrócone do pętli os. Zawadzkiego, spore zmiany wprowadzono też w siatce tramwajowej. Interwencję w tej sprawie zapowiedział już jeden z radnych.

Zmiany wprowadzono w związku z kolejnym etapem budowy nowego odcinka ul. Sosabowskiego, którą docelowo - dwoma jezdniami i nowym torowiskiem tramwajowym - dojedziemy do Szafera. Istniejąca od 1954 r. pętla Krzekowo przewidziana jest do likwidacji. Od soboty dla ruchu zamknięte jest skrzyżowanie ul. Klonowica i Żołnierskiej. Zmieniła się lokalizacja przystanków dla linii 222, 225 i 227 oraz nocnych. Linia 60 od ul. Taczaka kursuje objazdem przez Łukasińskiego i Wernyhory omijając Szeroką i Krzekowo. Na Krzekowo nie dojeżdżają już także autobusy linii 75 - wszystkie kursy będą kończą bieg na pętli os. Zawadzkiego.

Największe utrudnienia czekają jednak pasażerów tramwajów. Od soboty linia 7 kursuje na trasie Stocznia Szczecińska – Turkusowa przez pl. Rodła – al. Wojska Polskiego – pl. Gałczyńskiego – al. Bohaterów Warszawy, natomiast linia 5 obsługiwana jest wagonami dwukierunkowymi na skróconej trasie Żołnierska - Wawrzyniaka. Przystanek końcowy i początkowy tej linii zlokalizowano na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Wawrzyniaka. By dostać się do jadących w kierunku centrum linii 7 lub 9 trzeba pieszo pokonać kilkadziesiąt metrów. Drugi oddalony jest od Krzekowa - to dotychczasowy przystanek „Żołnierska".

- Zmiany spotkały się z dużym zaniepokojeniem ze strony mieszkańców oraz Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze. Zdajemy sobie sprawę, że realizowany etap budowy ulicy Sosabowskiego wymusza zmianę w siatce połączeń i jej ograniczenia, jednak redukcja relacji nie powinna być aż tak rażąca - uważa radny Patryk Jaskulski, który w piątek wystąpił do prezydenta z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie siatki połączeń oraz zapowiedzianych zmian w celu wypracowania rozwiązań, które umożliwią mieszkańcom dostęp do komunikacji miejskiej. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI