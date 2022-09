Czekanie na park

Dopiero po przeszło dwóch miesiącach od publikacji ogłoszenia o wyborze wykonawcy, który miałby zbudować nowy szczeciński park na tzw. psim polu, czyli na osiedlowych ugorach między ulicami Marlicza, Zawadzkiego i Szafera w Szczecinie, cała procedura jego wyłaniania zdaje się zmierzać wreszcie do ostatecznego rozstrzygnięcia. Być może jeszcze we wrześniu, najpóźniej w październiku, dojdzie w końcu do zawarcia umowy na to zadanie.

Przypomnijmy, że tuż po decyzji radnych podjętej na sesji pod koniec czerwca, kiedy zwiększyli pulę środków na inwestycję, Zakład Usług Komunalnych ogłosił,, kogo wybrał na wykonawcę. Wskazanie padło na firmę Usługi Budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina. Jej oferta była najtańsza z trzech, choć i tak przewyższała pierwotnie zakładaną kalkulację. Za realizację zakresu pierwszego etapu przedsięwzięcia miasto miałoby zapłacić 3 894 000 zł. Pod park przeznaczony jest teren o powierzchni prawie 2,5 ha. Od przeszło czterech dekad to międzyblokowe klepisko służące za psi wybieg.

- Otrzymaliśmy informację o odwołaniu się przez jednego z wykonawców startujących w

...