Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna przełomowy rok

Uniwersytet Szczeciński, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim, rozpoczął nowy rok akademicki. Rok przełomowy. Szkoły wyższe po pandemicznej przerwie wracają do stacjonarnych zajęć, zostaną także wnikliwie ocenione przez resort nauki.



- Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest wyjątkowy z dwóch względów. Ogromny wpływ na jego przebieg będą miały trwająca pandemia oraz ewaluacja dyscyplin naukowych, która zadecyduje o naszej wspólnej przyszłości. Mam nadzieję, że potwierdzimy posiadane już uprawnienia i uzyskamy lepszą pozycję, kluczową z perspektywy dostępnych źródeł finansowania naszej działalności - mówił podczas uroczystej inauguracji rektor US, prof. Waldemar Tarczyński. - Podczas rekrutacji o indeks na studia stacjonarne ubiegało się 8 tys 400 kandydatów. W tym 700 obcokrajowców - i to jest liczba, która się bardzo zwiększyła w stosunku do poprzedniego roku. W skali uczelni oznacza to ok. 2 kandydatów na jedno miejsce. Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia i filologia angielska, gdzie było po 5 kandydatów na jedno miejsce, oraz filologia norweska, global communication i prawo, gdzie było po dwóch kandydatów na jedno miejsce. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych przyjęliśmy ponad 5 tysięcy kandydatów. Kształcimy ponad 12 tysięcy studentów.

Rektor zapowiedział, że uczelnia będzie tworzyła nowe kierunki i specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy. Przestrzegł także społeczność akademicką przed zamykaniem się we własnym kręgu - Uniwersytet Szczeciński ma bowiem służyć swoim potencjałom mieszkańcom i dbać o to, aby absolwenci pozostawali w Szczecinie oraz w regionie. Uczelnia będzie zatem pogłębiała współpracę ze szkołami średnimi oraz z przedsiębiorcami. Rektor podkreślał, że US jest uniwersytetem bez barier - dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem rektora w tym zakresie US przoduje wśród uczelni w regionie. Na US otwarto m.in. sekcję poświęconą potrzebom osób niewidomych.

- Nasz uniwersytet jest i będzie uniwersytetem bez granic - dodawał prof. Tarczyński. - Podejmujemy inicjatywy międzynarodowe. To istotny element strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktywnie uczestniczymy w programach wymiany międzynarodowej. Mamy podpisanych 409 umów z 290 uczelniami partnerskimi z 26 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 118 umów z 26 uczelniami z 15 krajów spoza UE.

W piątek nowy rok akademicki inauguruje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, w sobotę - Akademia Morska. Pomorski Uniwersytet Medyczny startuje w poniedziałek. ©℗

Alan Sasinowski