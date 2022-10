Tak wybijaliśmy się na niepodległość. Polskie orły w Centrum Dialogu "Przełomy"

@Po co nam

2022-10-27 11:13:50

Ojczyznę ma się w sercu, a nie na sztandarach podczas marszów co służą do zadym i bijatyk. Pamiętam komunę i ile trzeba było natrudzić się by wyjechać do NRD, lub Czechosłowacji pokonując "granicę przyjaźni". Teraz mijasz granicę i nawet nie wiesz kiedy jesteś w Niemczech. Nie obchodzi mnie kto jest moim pracodawcą byle płacił godziwie i na czas. Uratował mnie lekarz o obcobrzmiącym nazwisku ale fachowiec pracujący w Polsce. Polska to ludzie pracujący na swoje rodziny i płacący tutaj podatki.