Święto książek w listopadzie. Nagroda Jantar i Festiwal Czytania

Festiwal Czytania i Nagroda „Jantar” to dwie propozycje kulturalne Książnicy Pomorskiej. Fot. Agata Jankowska

Listopad będzie w Książnicy Pomorskiej miesiącem ważnych wydarzeń o charakterze literackim. W środę, 8 listopada podczas konferencji prasowej zapowiedziano Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar” oraz Festiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. To dwa prawdziwe święta literatury w Szczecinie i regionie.

Nagroda Jantar przyznawana jest od 2019 roku autorom, którzy mieszkają bądź są związani z Pomorzem Zachodnim. W ubiegłych edycjach laureatami konkursu byli: Inga Iwasiów za „Kroniki miłości i oporu”, Artur Daniel Liskowacki za „Hotel Polski” i Piotr Oleksy za „Wyspy Odzyskane”. Spośród zgłoszeń jury wybiera pięć nominowanych książek, które znajdą się w finale. Do tegorocznej edycji zgłoszono 36 tytułów. Natomiast wśród nominowanych znalazły się takie pozycje, jak: „Zamęt” Jolanty Aniszewskiej opowiadający o historii Stargardu w XX wieku, „Oddech” Niny Igielskiej - pozycja, która porusza problem wykorzystywania nieletnich, „Lakier” Jarosława Skurzyńskiego, „Krzywe zwierciadło” Alexa Wieseltiera, które jest zbiorem krótkich próz na temat świadków Holokaustu i „Gdy milknie kos” Jerzego Żelaznego. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi 25 listopada w Sali Pod Piramidą o godzinie 17. Nagrodę (statuetkę oraz 10 000 zł) wręczy marszałek Olgierd Geblewicz.

- Nagroda Jantar na stałe wpisała się w horyzont życia literackiego w Polsce, o czym świadczą zgłoszenia z wydawnictw nie tylko z Pomorza Zachodniego, ale też z Warszawy, Krakowa i wielu innych miejsc. Jesteśmy rozpoznawalni - mówił na konferencji jeden z jurorów nagrody, Piotr Krupiński.

Podczas środowego spotkania zaprezentowano też program Festiwalu Czytania, który odbędzie się w dniach 24-26 listopada. Będzie on okazją do posłuchania i uczestniczenia w wieczorach autorskich ze znanymi pisarzami czy reporterami z całej Polski. Nie zabraknie, jak co roku, obecności wyśmienitych aktorów i lektorów, którzy będą czytać fragmenty wybranych książek. Pojawią się między innymi: Adam Ferency, Lech Dyblik czy Krystyna Czubówna. Wśród zaproszonych autorów znaleźli się między innymi: Inga Iwasiow, Wojciech Bonowicz, Maciej Hen, Marcin Kącki, Mikołaj Łoziński, Ryszard Koziołek czy Wojciech Tochman. Wydarzeniem będzie na pewno spotkanie wokół biografii Jerzego Urbana czy reportażu „Chłopcy. Idą po Polskę” Marcina Kąckiego.

W tym roku festiwal przenosi się też do innych miast regionu: Połczyna-Zdroju, Polic, Stargardu.©℗

(aj)