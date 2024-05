Przy drodze odcinali głowę z porożem

Stargardzcy policjanci zatrzymali 35- i 68-latka, mieszkańców powiatu stargardzkiego. Są podejrzani o nielegalne pozyskanie trofeum zwierzyny łownej.

W miniony poniedziałek 35-letni mężczyzna i jego 68-letni kolega usłyszeli zarzuty. Dotyczą one bezprawnego pozyskania trofeum zwierzyny łownej.

- W toku przeprowadzonych czynności policjanci wydziału do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą stargardzkiej komendy ustalili, że mężczyźni na drodze S10, przy węźle obwodnicy Stargard, niedaleko osiedla Pyrzyckiego, dokonali odcięcia głowy wraz z porożem martwego zwierzęcia leśnego - informuje asp. Justyna Siwarska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Następnie to trofeum zwierzęce zapakowali do worka i umieścili w bagażniku samochodu.

Mieszkańcy powiatu stargardzkiego zostali zatrzymani. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo, zgodnie z prawem łowieckim, przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności bądź do roku pozbawienia wolności. ©℗

(w)