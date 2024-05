Nie tylko kwiaty i smaki. Weekend na „Pamiętajcie o ogrodach"

Przed nami weekend z „Pamiętajcie o ogrodach" - w kiermaszowych alejkach stanie ponad 100 stoisk wystawców z niemalże całej Polski. Nie zabraknie również straganów z regionalnym jadłem i okazjonalnymi przysmakami. Wyjątkowe wydarzenie - pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego". Fot. Anna Gniazdowska

Zapowiada się istny potop roślin rabatowych - od pelargonii, begonii i lobelii, po przypominające gwiaździste niebo - ‘Night Sky’ - surfinie czy wielobarwne ‘Million Bells’. A to ledwie namiastka tego, co przez dwa dni będzie kusić i wabić ku Wałom Chrobrego nie tylko domowych ogrodników - czyli wiosenne wydanie kiermaszu kolorów, owoców i smaków ph. „Pamiętajcie o ogrodach". Już w ten weekend - 18 i 19 maja - w Szczecinie.

To będzie wydarzenie: największa, najbardziej prestiżowa, ale też najbardziej lubiana z zielonych imprez wystawienniczych Szczecina. Pod patronatem medialnym - „Kuriera Szczecińskiego". Organizatorzy z FM Szczecin zapowiadają, że weekendowe „Pamiętajcie o ogrodach" będzie okazją zarówno do podziwiania botanicznych ciekawostek, jak też uzupełnienia roślinnych kolekcji do domu i ogrodu, a po raz pierwszy także pretekstem do zakładania kwietnych łąk - w każdym formacie, nawet balkonowych skrzynek.

- W ofercie kiermaszu znajdą się miedzy innymi rośliny rabatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, pnącza, róże w wielu odmianach, cebule kwiatowe i byliny, rośliny doniczkowe - od bogatej kolekcji kaktusów i storczyków, przez egzotyki, po zioła przyprawowe i rozsady warzyw w imponującym wyborze. Nie zabraknie również niezwykłych okazów dla pasjonatów tzw. miejskich dżungli, hodowców roślin mięsożernych czy bonsai - zapowiada Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. - Do wzięcia będą też rybki i rośliny do oczek wodnych, mineralne i organiczne nawozy ogrodnicze, meble ogrodowe, narzędzia i mechaniczny sprzęt ogrodniczy, ozdobna ceramika i rękodzieło. Bo ogród, to wszak nie tylko rośliny.

Równolegle z kiermaszem ogrodniczym - na ponad setkę stoisk - wzdłuż ul. Szczerbcowej rozwiną się kramy „Wałówki z przysmakami". Gdzie producenci wędlin, serów, pieczywa, piwa z minibrowarów, czy okazjonalnych przekąsek i słodyczy, będą kusili nie tylko regionalnymi smakami.

- W niedzielę kiermaszową ofertę wzbogacą wydarzenia towarzyszące - na tarasie z pomnikiem Herkulesa walczącego z Centaurem. Już o godz. 12 zaprezentuje się Szkoła Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów, zapraszając do aktywnego uczestnictwa w zajęciach: wystarczy zabrać ze sobą własną matę oraz pasek, by pod opieką znakomitych nauczycieli doświadczyć jak joga wspaniale wpisuje się w piękno natury - zapowiada Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. - Nieco później, czyli o godz. 13.30, odbędzie się flash mob flamenco w wykonaniu tancerek i uczennic AIRE Studio flamenco pod kierunkiem Donaty Szurobury. Można poprzestać na przyjemności oglądania lecz… niemogący się powstrzymać będą mogli przyłączyć się i poddać żywiołowi tańca.

„Pamiętajcie o ogrodach" - czyli kiermasz ogrodniczy oraz towarzysząca mu „Wałówka z przysmakami" - już w sobotę (g. 9-18) oraz niedzielę (g. 9-17). Natomiast od piątku (17 maja, od godz. 17) w rejonie imprezy nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu: zostaną zamknięte dla samochodów ul. Wały Chrobrego, Szczerbcowa oraz Zygmunta Starego - od ul. Jarowita (do godz. 20 w niedzielę). ©℗

A. NALEWAJKO