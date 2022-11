Poznaliśmy nazwiska najlepszych pisarzy. Trzecia edycja nagrody "Jantar"

Zbigniew Kosiorowski, nasz redakcyjny kolega Artur Daniel Liskowacki, Piotr Michałowski, Piotr Oleksy oraz Konrad Wojtyła to pisarze nominowani do literackiej nagrody marszałka województwa zachodniopomorskiego "Jantar". Przyznanie lauru będzie ważnym elementem Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni zaplanowanego na 25 - 27 listopada w Książnicy Pomorskiej.

- Miałem honor ustanowić te nagrodę na wniosek szczecińskich środowisk literackich, co chcę podkreślić - mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas konferencji poświęconej trzeciej edycji "Jantara".

O nominowanych pisarzach opowiadał jeden z jurorów, Piotr Krupiński. Poinformował, że Zbigniew Kosiorowski został nominowany za powieść "Zapodziani", która przenosi nas do czasów pierwszej wojny światowej, na Podole, z którego wywodzi się rodzina autora. Kosiorowski konstruuje opowieść kresową - nostalgiczną, ale podszytą autoironią, co ujęło jurorów.

- Artur Daniel Liskowacki, laureat ubiegłorocznej edycji, jest autorem tomu poetyckiego "Szkliwo" - opowiadał szczeciński literaturoznawca. - Jest to niezwykle przejmująca mikroliryka. "Szkliwo" to doskonała literacka sublimacja doświadczeń pandemicznych. Polecam zwłaszcza takie utwory jak "Białe rękawiczki" czy cały cykl "Niecałun" poświęcony odchodzeniu, pożegnaniu z mamą autora, która zmarła podczas pandemicznych zawirowań.

Piotra Michałowskiego doceniono za tom "Dzień jest wierszem, świat kolorem". Poeta podjął liryczną opowieść na temat dzieł sztuki. Nawiązał do tradycji wierszy awangardowych i poetyki Nowej Fali.

Kolejny nominowany autor to Piotr Oleksy. Napisał książkę "Wyspy odzyskane. Wolin i nieznany archipelag". Opowiedział, jak kształtowała się na tych terenach polskość, i zarazem regionalna tożsamość mieszkańców. Przypomniał pisarzy związanych z tym regionem, takich jak Britta Wuttke czy Jan Papuga.

- "Anty-antychryst? Wojaczek religijny" Konrada Wojtyły to książka eseistyczno - naukowa - mówił P. Krupiński. - Konrad Wojtyła to nie tylko znany dziennikarz, ale ceniony w Polsce poeta, człowiek obdarzony wyjątkowo precyzyjnym piórem. Mieszanie się dwóch żywiołów, eseistycznego i literackiego, to esencja tej książki, która daje nam nowy portret jednego z najważniejszych polskich pisarzy drugiej połowy XX wieku, jakim był Rafał Wojaczek.

Wysokość nagrody to 10 tys. złotych.

Z nominowanymi autorami będziemy mogli spotkać się podczas festiwalu. Zaplanowano także spotkania z takimi pisarzami jak m.in. lubiany przez szczecinian Leszek Herman, filozof Tomasz Stawiszyński, publicystka Katarzyna Wężyk czy autorka znakomitej biografii Władimira Putina Krystyna Kurczab - Redlich. Fragmenty książki - tym razem noblistki Annie Ernaux - czytać będzie Krystyna Czubówna. ©℗

Alan Sasinowski