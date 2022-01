Trzecia edycja nagrody "Jantar". Szansa dla pisarzy z naszego regionu

Wystartowała trzecia edycja konkursu literackiego „Jantar”. Nagroda marszałka województwa zachodniopomorskiego przyznawana jest za najlepszą książkę wydaną w minionym roku - napisaną przez pisarza związanego z naszym regionem. Zgłoszenia przyjmuje do 31 marca Książnica Pomorska w Szczecinie.

Najlepszy tekst wybierze kapituła, a laureat otrzyma statuetkę i gratyfikację finansową w wysokości 10 tys. zł. Zgłoszenia mogą przesyłać sami autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i lokalne oraz instytucje kultury.

- Ustanowienie takiej dorocznej nagrody to wspaniały pretekst do tego, aby zrobić przegląd dzieł, które powstały w minionym roku na Pomorzu Zachodnim. To także okazja, aby skierować naszą uwagę nie tylko na centra kultury i stolicę regionu Szczecin, ale także na mniejsze ośrodki. Na Pomorzu Zachodnim powstają ciekawe dzieła, na wysokim poziomie, których twórcy zasługują na szczególne wyróżnienie – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Nagroda przyznana będzie książce wydanej w 2021 roku. Przyznawana jest za najlepszą książkę województwa – bez podziału na gatunki – i obejmuje: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich.

Wybór laureata będzie zadaniem pięcioosobowego jury, w którego skład wchodzą literaturoznawcy, krytycy oraz przedstawiciele świata mediów. Werdykt ogłoszony zostanie jesienią.

Wydawcy i autorzy wydane w 2021 roku książki mogą wysyłać na adres: Książnica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin, z dopiskiem: Nagroda Literacka „Jantar”. Szczegóły na stronie KP.

Finał dwóch edycji konkursu o Nagrodę Literacką „Jantar” wyłonił dwójkę laureatów. Jury konkursowe doceniło wydaną w 2019 roku powieść Ingi Iwasiów „Kroniki oporu i miłości”, zgłoszoną w pierwszej edycji oraz zgłoszone w drugiej odsłonie konkursu opowiadania naszego redakcyjnego kolegi, Artura Daniela Liskowackiego, „Hotel Polski”, opublikowane w 2020 roku.

(as)