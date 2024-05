Otwarcie wystawy. Monte Cassino - najkrwawsza, najcięższa bitwa

IPN

2024-05-15 14:28:54

Instytut Pajacowania Nacjonalistów. Co to za miejsce na wystawę, na placu zgody? Nie mogli się dogadać z CDP i zrobić wspólną wystawę na placu Solidarności? No nie, oczywiście, bo to jak zawsze musiała być pisiorska szopka za nasze pieniądze. IPN w aktualnej formie nadaje sie tylko do rozwiązania i utworzenia zupełnie nowej instytucji dbającej o historię Polski