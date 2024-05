Duże zagrożenie pożarowe. W czwartek odnotowano 147 pożarów lasów

147 pożarów lasów odnotowano w czwartek na terenie kraju - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Na terenie 6 województw obowiązuje alert; Kierzkowski apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad, pozwalających na uniknięcie pożarów.

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski zaznaczył, że na terenie całego kraju obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. Oznacza to, że ściółka w lesie jest bardzo sucha oraz podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar. Większość stacji pomiarowych Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazuje, że ściółka sosnowa ma wilgotność poniżej 10 proc., co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających na terenie części 6 województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Podkreślono w nim, że w piątek i sobotę na tych terenach obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. "Nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwon na 112" - zaapelowano.

"Ostatnie dni to wyraźna tendencja wzrostu liczby pożarów lasów. Tylko w czwartek, 16 maja, w całym kraju strażacy gasili 147 pożarów lasów (w środę było ich 125). W maju strażacy interweniowali aż 1081 razy w związku z pożarami w lasach" - podkreślił Kierzkowski.

W czwartek najwięcej pożarów - 58 - odnotowano w województwie mazowieckim. Po 18 w województwach łódzkim i wielkopolskim. Jedynym województwem, w którym nie odnotowano żadnego pożaru, było województwo opolskie.

W 2024 roku odnotowano już 1729 pożarów na terenach leśnych, to o ponad 700 pożarów więcej niż w podobnym czasie w 2023 roku. Spaleniu uległo 855 hektarów powierzchni leśnej. Najwięcej pożarów odnotowano na terenie woj. mazowieckiego - 536, łódzkiego - 172, świętokrzyskiego - 136, dolnośląskiego - 126, wielkopolskiego - 122 oraz lubuskiego - 115" - wyjaśnił Kierzkowski.

Patrząc na miesiące, w styczniu odnotowano 22 pożary, lutym - 36, marcu - 173, kwietniu - 417, a w maju - 1081.

Rzecznik zaapelował do wszystkich przebywających w lasach o przestrzegania podstawowych zasad. Przypomniał, że w lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

"W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu" - zaznaczył.

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa poinformowało w piątek o dużym zagrożeniu pożarowym lasów w zbliżających się dniach.

"Przewidywane na najbliższe dni wysokie temperatury, brak opadów sprawią, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie. Zapowiadane załamanie pogody i związany z tym wzrost prędkości wiatru mogą spowodować, że ogień będzie się rozprzestrzeniał błyskawicznie, jak miało to miejsce podczas największych współczesnych pożarów lasu w roku 1992, kiedy przy takiej pogodzie powstały 4 pożary, każdy o powierzchni znacznie przekraczającej tysiąc hektarów" - czytamy.

Instytut zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych, gdyż to od nas, tak naprawdę zależy, czy mimo sprzyjającej pogody dojdzie do powstania pożaru.

Zwrócono uwagę, że w związku panującą pogodą mogą zostać wprowadzone w niektórych rejonach kraju okresowe zakazy wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe. Mapa tych zakazów znajduje się na stronie: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/.

"99 proc. wszystkich pożarów powstaje z powodu nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie lub jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia" - oceniono.

Aktualną mapę zagrożenia pożarowego lasu, opracowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, można znaleźć na stronie: https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ (PAP)

