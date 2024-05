Ptaki wydziobują dach kołobrzeskiej Hali Milenium

Miasto szuka firmy, która wymieni poszycie dachu. Fot. Artur BAKAJ

Od lat dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z trwogą obserwuje prognozy pogody. Każdy deszcz to kolejne kłopoty.

Mowa o przeciekającym dachu hali sportowej Milenium, który naruszony został nie tyle przez ząb czasu, co przez dzioby gnieżdżących się na nim mew. Pokrycie dachu wykonane zostało z pianki poliuretanowej, którą upodobały sobie wspomniane ptaki. Z zawziętością ją wydziobują, powodując duże nieszczelności.

Od dawna trwały przygotowania do wymiany poszycia dachu. Najpierw miasto miało problem z projektantem, który musiał wyrazić zgodę na zmianę technologii. Potem szukano środków na inwestycję, która z uwagi na powierzchnię dachu i jego nietypowy kształt, do najtańszych należeć nie będzie. Przy okazji postanowiono zainstalować na obiekcie panele fotowoltaiczne. W końcu magistrat ogłosił przetarg na wykonanie zadania. Firmy zainteresowane przyjęciem zlecenia mają czas do 23 maja na złożenie swoich ofert. Wtedy będzie dokładnie wiadomo, ile oczekują za wykonanie wymiany poszycia dachu. ©℗

(pw)