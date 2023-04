Kulturalny poniedziałek w Filharmonii

Young Power New Edition

W poniedziałek 17 kwietnia zapowiada się bardzo ciekawy wieczór w szczecińskiej Filharmonii. Rozpocznie się o godzinie 18 wernisażem malarza Wojciecha Brewki, by następnie o godzinie 19 spotkać się na koncercie żywej legendy polskiego jazzu, czyli Young Power.

W filharmonicznej Galerii Poziom 4. zagoszczą prace Wojciecha Brewki – to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego pokolenia. Malarz, kolorysta, artysta street artu, twórca wielkopowierzchniowych murali, pomysłodawca i producent Festiwalu Przenikania. Wystawa w Filharmonii w Szczecinie to zapis 10 lat jego malarskiej i artystycznej podróży. W pięciu cyklach artysta pokaże najbardziej charakterystyczne elementy swojej twórczości. Będą portrety zwierząt i ludzi, portrety zabawek po przejściach, portrety czaszek czy prace nawiązujące do tzw. Pokolenia X – ludzi urodzonych w drugiej połowie XX wieku, zagubionych i poszukujących sensu w życiu.

O godzinie 19 rozpocznie się unikatowe spotkanie z najprawdziwszą żywą legendą! Pojawili się nagle, narobili wielkiego zamieszania, nagrali trzy płyty i… rozeszli się w swoich kierunkach. Mowa tu o Young Power – niesamowitym składzie muzycznym, którego członkowie zasilają szeregi czołówki polskiego jazzu. Dziś wracają i zagrają przed szczecińską publicznością! Young Power New Edition, w składzie odświeżonym o współczesne młode nazwiska, wystąpi w złotej sali w ramach kwietniowej odsłony jazzowego cyklu Espressivo.

