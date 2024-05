Warszawa: płonie kompleks handlowy Marywilska 44

FIGO

2024-05-12 11:40:11

Już nie będę brał ! Już będę grzeczny , kończy mi się wolne u Niemca ! Idę się dobrze wyspać i do roboty ! Swoją drogą , to tak z ciekawości " przyjąłbym coś " , aby się przekonać jak się pisze mając fazę ? Jeżeli , to Was zadowoli , moi przeciwnicy polityczni , to mnie tak coś " jebło " , jak sobie głośno postanowiłem , że nie będę dalej popierał komuny i Tuska ! Od tego czasu , żyje mi się inaczej ! Jestem wolny i sram na Tuska . Z perspektywy wolności widzę jak inni się babrają w g...nie !