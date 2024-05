Prezydent wręczył akty mianowania na stanowisko dowódcy generalnego RSZ i na stanowisko dowódcy WOT

Jan pisze co chce , a ode mnie cztery parasole w bok . Popieram zdanie Jana . Ubekiem jesteś i gryzie sumienie . Porzuć swoją utopię i bądź Polakiem , a nie kapustą kacapską !

Do Itd

@do Jan

2024-05-03 18:38:04

FIGO daruj sobie sprzedawczyku z PiS rodem...tą stajnię Augiasza trzeba przeorać do korzeni!! Na końcu będziesz TY ! I JESZCZE JEDNO TO FORUM TO NIE TWÓJ FOLWARK!!!!