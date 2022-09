Gróbarczyk: Wody Polskie będę surowo oceniać wnioski samorządów o podwyżkę stawek za wodę

Wody Polskie będą bardzo surowo oceniać wnioski samorządów o podwyżkę stawek za wodę - zapowiedział w poniedziałek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Wiceszef Wód Polskich Paweł Rusiecki przekazał, że złożono na razie ok. 400 wniosków o zmianę taryfy, z czego ok. 150 już odrzucono.

Zgodnie z opublikowanym na początku sierpnia wspólnym komunikatem Wód Polskich oraz Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Wody Polskie od 1 września miały rozpocząć ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Samorządy oraz firmy wodno-kanalizacyjne przekonywały, że konieczność zmiany taryf - a co za tym idzie podwyżek - za wodę i ścieki wynika m.in. z powodu rosnącej inflacji, czy kosztów związanych z energią elektryczną i gazem.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że "nasze działania jako rządu muszą zmierzać w tę stronę, żeby nie dopuszczać do podwyżek za media, które można w jakikolwiek sposób zahamować, jeśli chodzi o wzrost cen"

Przedstawiciel MI przypomniał, że niedawna nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje, że w tym roku samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł z tytułu udziału we wpływach z PIT r. Po wprowadzeniu poprawek przez Senat ustawa została skierowana do Sejmu. Według wiceministra to wsparcie samorządy mogą m.in. wykorzystać do tego, aby ograniczyć wzrost kosztów za wodę i ścieki.

Gróbarczyk zapowiedział, że Wody Polskie będą bardzo surowo oceniać wnioski samorządów o podwyżkę stawek za wodę i będą zachowywać się "bardzo restrykcyjnie, bardzo konserwatywnie, tak aby nie dopuścić do wzrostu cen wody". Przypomniał, że samorządy - zgodnie z prawem - mogą dopłacać do ceny wody i ścieków jaką płacą mieszkańcy.

Według wiceministra taki mechanizm pozwoli ograniczyć wzrost inflacji i pomoże lokalnym społecznościom. (PAP)

