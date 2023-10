Liczą się dobre zarobki czy komfort pracownika?

Choć w Polsce bezrobocie sięga ledwie 5,1 procent, w Zachodniopomorskiem oscyluje wokół 6,4-6,5 proc., a w samym Szczecinie wynosi zaledwie 3,1 procent i to pracownik wciąż może wybierać wśród licznych ofert. Targi Pracy w Netto Arenie wskazują na zupełnie nowe tendencje. Rynek pracy się zmienia. Już nie wynagrodzenie, ale kariera, rozwój, szybka ścieżka awansu mają coraz większe znaczenie dla poszukujących etatów. Ważna staje się stabilność zatrudnienia, nastrój panujący w firmie, liczne benefity.

Na odbywających się w środę, 25 października w hali sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie Targach Pracy padł rekord frekwencji! Dwudziesta - a zatem jubileuszowa - edycja targów to tłumy odwiedzających, pełny parking aut, na którym trudno było wcisnąć przysłowiową igłę, wysypujące się z komunikacji miejskiej setki szczecinian - i nie tylko! - udających się do hali, by poznać, co ma do zaoferowania stu pracodawców z regionu, całej Polski i zagranicy. Na poszukujących etatu czekało tu ponad tysiąc ofert pracy w najróżniejszych branżach produkcyjnych, handlowych, usługowych,

...