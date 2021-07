Konkursy pozwolą uniknąć kolejnego lockdownu? Szczepimy się

Zawsze na rzeź wysyłano zawsze bydło armatnie, czy to wojna czy do testowania leków. Nie wystarczy już Wam tych cepów ?

Wszystko wskazuje że covid zostanie z nami na dłuższy czas więc należy się skupić na poszukiwaniu leków które mogą pomóc tym którzy ciężej przechodzą zakażenie, amantadyna, inwermektyna itd. Co najmniej kilkadziesiąt zarejestrowanych leków może być bardzo obiecująca. Covid jest stworzonym wirusem i miejmy nadzieję że jego twórcy byli na tyle zapobiegliwi że uwrażliwili go na co najmniej kilka tanich leków

djew

2021-07-08 16:31:51

Jak tam badanie nad amantadyną. Miało być i jakoś cichutko.. Pewnie wyszło, że "niestety" pomaga i jakby to upublicznić to już nikt nie pójdzie się szczepić. Swoją drogą te wszystkie mutacje to przypadkiem nie po szczepieniach się wysypały?? Jak z grypą, co roku nowa szczepionka, nowy szczep..