Wciąż utrudniony jest dojazd do szpitala w Zdunowie. Na wjeździe do Szczecina w piątek przed południem doszło do zderzenia 3 aut, jedno z nich się przewróciło.

- Dwie osoby zostały ranne - informuje mł. asp. Ewelina Gryszpan , oficer prasowy KMP w Szczecinie.

Trwa jeszcze usuwanie skutków wypadku. ©℗

(t)