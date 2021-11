Powrót „dźwigozaurów" bujanych do Szczecina

Wróciła z kilkumiesięcznego turnée po Polsce, aby zacumować na pl. Orła Białego w Szczecinie. Mowa o oryginalnej konstrukcji promującej Pomorze Zachodnie, czyli replice charakterystycznych portowych żurawi „dźwigającej" huśtawkę.

Najpierw zachwyciła uczestników festiwalu Pol’and’Rock 2021. Festiwalowicze bawiący się na lotnisku Makowice - Płoty ustawiali się w kolejce, by zrobić pamiątkowe zdjęcia lub nagrać filmik. W sierpniu dźwigozaurowa huśtawka pojechała do Międzyzdrojów, a później potem bawiła i przekonywała do naszego regionu - „Zachodniopomorskiego. Morza przygody” - mieszkańców Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, Gdańska i Wrocławia.

Huśtawka na dźwigozaurach symbolem Szczecina

- Huśtawka na dźwigozaurach symbolizuje portowe miasto, radość życia i wypoczynek w dobrym klimacie. Dzięki niej możemy poczuć klimat radosnego, przyjaznego regionu, zapraszającego do nadbałtyckich kurortów oraz żeglowania po zachodniopomorskich akwenach - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Huśtawka będzie teraz główną atrakcją pl. Orła Białego, gdzie zacumuje co najmniej do końca stycznia przyszłego roku.

Przypomnijmy: huśtawka na dźwigozaurach jest dziełem szczecińskiej firmy Metal Madness, która zwyciężyła w drugiej edycji konkursu gospodarczego pn. „Twój biznes pod banderą sukcesu” (kat. mikroprzedsiębiorstwo).

- To pierwsza, ale nie ostatnia tego typu instalacja, która promować będzie Pomorze Zachodnie. Planowane są kolejne podobne projekty, inspirowane pomysłami mieszkańców, artystów, organizacji społecznych. Będą one realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - dodaje Tomasz Maciejewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(an)