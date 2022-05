Potrącenie pieszej w Płoni. Kobieta w stanie ciężkim w szpitalu

mexen

2022-05-30 16:51:36

Może kierowców też trzeba zacząć wysyłać na długie miesiące do szpitala i na rehabilitację, żeby w końcu zrozumieli, że te wszystkie kolorowe słupki i znaczki są nie po to, żeby okolica ładnie wyglądała, tylko po to, żeby nie zrobili czegoś nadmiar głupiego. Jak widać to nie skutkuje. Czas zatem zmieniać metody, bo jak to inaczej egzekwować? Wsiadając za kółko masz TYLKO JEDNO zadanie. Więc jeżeli ktoś dobrowolnie robi uprawnienia, wsiada i tego nie robi, to o czym my tu, do cholery, mówimy?