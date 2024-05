Nowy pociąg od soboty na trasach. Do zdobycia dwadzieścia zestawów bezpłatnych biletów

Koszt nowych ośmiu EZT to 261 448 800 zł brutto – ich zakup ma być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 85 proc. wartości zamówienia.

Nowe pojazdy przystosowane są do jazdy dwukierunkowej, z prędkością 160 km/h, i wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, klimatyzację, wi-fi, dwie toalety oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano w nich 154 stałe miejsca siedzące, 36 uchylnych oraz 273 stojące, a także 16 stanowisk do przewozu rowerów w dwóch członach środkowych (wcześniej standardem było 10 miejsc) oraz dodatkowo dwa miejsca dla osób na wózkach w członach skrajnych. W strefach wejścia do pojazdów będą kosze do segregacji odpadów, a w środkowych członach pojazdu podwójne drzwi. Ta przestrzeń będzie oznaczona fluorescencyjnymi piktogramami.

Komentarze

Mania 2024-05-24 17:09:07 O 15.30 jechał pociąg że Stargardu do Gryfino -. teraz już bo nie ma dlaczego?

zgr-edo 2024-05-24 09:28:47 3- darmowe bilety na przejazd Urząd Marszałkowski mógł losowo przypisać miejscom w pociągu. Tak, aby przy zakupie biletu, pasażer miał niespodziankę. A tak, z góry wiadomo, że nie ma sensu iść po bilety do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, bo powiedzą, że bilety wyszły, bo były z góry zaplanowane kto je dostanie. POkażcie szczęśliwców co dostali te pakiety ! he,he

zgr-edo 2024-05-24 09:19:24 2- ostatnio byłem zmuszony jechać na pogrzeb do Gryfina i byłem w szoku, że po tylu latach remontu przystanku PKP Gryfino nie ma jeszcze zrobionej windy. Nie mogę zrozumieć dlaczego, pomimo przebudowy peronów są one zbyt niskie aby wejść bez problemu do wagonu pociągu dalekobieżnego. Pociąg jak pociąg, mamy XXI wiek, zdziwiony jestem tylko dwoma toaletami w tak długim składzie. Stare, wyremontowane EN57, w ramach bratniej pomocy zostaną podarowane Ukrainie.

Normalny 2024-05-24 09:06:30 Normalny pasażeŕ który wychował dzieci, całe życie płacił podatki staje się pasażerem drugiej kategorii, nawet za psiarzem

zgr-edo 2024-05-24 08:59:29 1-komentujący patrioci z POPiS przestańcie się popisywać, bo jesteście siebie warci.Mnie bardzo ciekawi ilu z kandydatów do Unii Europejskiej to prawnicy, ekonomiści, a nie fachowcy od teologii, socjologii, politologii, filozofii, historii, a właściwie narodowych histeryków, czy znają język angielski, niemiecki, francuski, które są podstawowym źródłem komunikacji.Oni jadą tam dla kasy. Jeżeli ich pobyt faktycznie przekłada się na korzyści dla Polski, to niech się pochwalą swoimi osiągnięciami.

Jałmużna... 2024-05-24 08:18:07 Gdyby Polska nic nie wpłacała do unijnego kotła, mogłaby mieć teraz kilka razy więcej takich pociągów. Nie zapominajmy, że z naszych wpłat musi się wyżywić cała armia urzędników. A właśnie. Czy pani Ursula już się wytłumaczyła z prywatnych smsów z Pfizerem? Chodzi o niebotyczne kwoty.

Pasażer 2024-05-24 07:37:19 Na reklamę i propagandę poświęcono bardzo dużo miejsca. Nie ma za to jak dotąd odpowiedzi dlaczego w kluczowe dni do miejscowości uzdrowiskowych Świnoujście czy Kołobrzeg jeżdżą pojedyncze składy? Ludzie, często schorowani kuracjusze stoją, młodzież siedzi na podłodze, tłok i nerwowość. Kolejarze na zapytania odpowiadają piszcie do urzędu marszałkowskiego to nie nasza wina. Może warto się tym zająć a nie robić propagandę

Do tyDo @Warto?? 2024-05-24 00:27:44 Wyzywasz Polaków od mend antyeuropejskich? Zdradza cię słaba znajomość języka polskiego. Musisz się podszkolić. A jak ci się w Polsce nie podoba, jedź do Rosji, na Ukrainę, na Białoruś, na Malediwy... dokąd tam sobie chcesz. Nie wiem, ile wy dostaliście za jedno wpłacone euro, Polacy dostali głównie kopniaki w dupę.

Wykluczeni 2024-05-23 23:48:18 Ile wyda na bilety osoba ze Świdwina, która przyjedzie do Szczecina, by dostać darmowy bilet do Świnoujścia od marszałka? Jaki łącznie będzie dla niej koszt tej przygody? Czy jest gwarancja uzyskania takiego biletu? Dlaczego wyklucza się mieszkańców regionu? To są jacyś gorsi ludzie?

segregacja 2024-05-23 23:44:39 Skąd taki pomysł, by stygmatyzować osoby z niepełnosprawnościami, autyzmem itp. i tworzyć dla nich osobne sektory? Po co ta segregacja?

Jak czytałem 2024-05-23 22:42:59 i doszedłem do koszy do segregacji odpadów, to pomyślałem, że grubiej się nie da. Ale to był dopiero początek... te miejsca dla pieska-przewodnika, osób chorych na autyzm, czy szersze fotele dla kobiet w ciąży... zwykli pasażerowie, to chyba na tych rozkładanych jadą...

Do @Do @Warto?? 2024-05-23 22:34:01 Naucz się najpierw polskiego, a potem zabieraj głos.

@Do @Warto?? 2024-05-23 21:18:25 Jesteś żywym potwierdzeniem moich słów i w zasadzie nie muszę tu nic dodawać. Masz mózg wyprany propagandą i wydaje ci się ze jedyny znasz prawdę objawioną, a tak po prawdzie to masz głowę napchaną kłamstwami z fabryki propagandy i manipulacji pisu. Bez odbioru bo szkoda mi czasu na dyskusje z fanatykami pisowskimi lub Konfederacji, jednym i drugim do Ruskich blisko !

tyDo @Warto?? 2024-05-23 21:13:07 Nie prowokuj mendo antyeuropejska...dobrze wiesz ,że chodzi o Polskę. Za jedno wpłacone Euro dostaliśmy z UE 4 Euro , jak dotychczas ... Na więcej nie ma tu miejsca , ani ja ochoty...Won za Don , jak nie pasuje !

abc 2024-05-23 19:58:14 jak ? tak po prostu jechac do urzedu marszalkowskiego i dostaniesz bilety?

Do @Warto?? 2024-05-23 19:49:39 Jak mam sprawdzić ile wpłaciliście, skoro nie wiem, z jakiego jesteście kraju? Na pewno nie z Polski, sądząc po kiepskiej znajomości języka polskiego.

Kr9 2024-05-23 19:41:46 Są ułatwienia dla niepełnosprawnych,kobiet w ciąży ,ślepych,głuchych i autystycznych.To ja pracownik fizyczny,który utrzymuje ten festiwal wygód żądam zniesienia zakazu picia piwa

@Warto?? 2024-05-23 19:25:54 Otóż jest unijną kasą sprawdź ile z UE wyjęliśmy, a ile wpłaciliśmy i wtedy pogadamy.... pie.rzony propagandysto !!

Karol 2024-05-23 19:12:33 Jag długo można być tak można żyć tą polityką, cieszcie się tym co jest , miłego weekendu z rodziną życzę, grilla, browarek i cisza polityczna.

Hardcore 2024-05-23 18:36:51 To są pociągi produkowane przez Newag. Ciekawe czy mają już wgrany program do awarii kontrolowanych.

@ Warto?? 2024-05-23 18:14:11 Nie ma czegoś takiego matole jak "unijna kasa". To są pieniądze polskich podatników. Nie pij tyle, bo wody na twojej ulicy nie starczy, żeby cię napełnić, jak cię będzie suszyć.

RR 2024-05-23 18:09:00 Żenada! 20 biletów to moze wystarczy dla małej wsi ale dla wielkiego miasta, to cały pociąg albo nic!

ty do Warto?? 2024-05-23 18:05:20 Z The Bilami zabetonowanymi w PIS nikt dyskutował nie zamierza...

do Warto?? 2024-05-23 17:19:52 Jak nie jeżdzisz pociągami pseudopatrioto , niemcu z Peło to jedz mercedesem.