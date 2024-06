Nauka i dobroczynność. Golili włosy dla chorych na białaczkę [GALERIA, FILM]

Planet Head Day to inicjatywa, która łączy promocję nauki z działalnością charytatywną. Goście imprezy mogą poznać nowe fakty między innymi na temat planet i kosmosu. Jednak punktem kulminacyjnym jest golenie głów i malowanie ich we wzory przypominające właśnie planety układu słonecznego. Cel tego wydarzenia jest jeden - wesprzeć Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe.

Planet Head Day narodził się w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. Z inicjatywy m.in. prof. Kevina McCartneya po raz pierwszy połączono ideę golenia głów dla chorych na nowotwory nowotworami ze zbiórką pieniędzy i promocją nauk ścisłych.

W Polsce wydarzenie odbywa się od 2018 roku. Dotychczas włosy goliły takie osoby publiczne, jak m.in.: Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, Krzysztof Soska, Jurek Owsiak, piłkarze Pogoni Szczecin. W tym roku celem organizatorów było zaproszenie na scenę bardziej międzynarodowego grona. Pojawią się osoby z kilku kontynentów.

- Chcę ogolić głowę, ponieważ sam przechodziłem podobną chorobę - tłumaczył swoją decyzję nastoletni Janek, jeden z pierwszych uczestników sobotniego Planet Head Day. Inny uczestnik przyznał, że na decyzję wpłynął jego trener, który ciągle narzekał na jego zbyt długie włosy.

- Teraz będę wyglądał o wiele lepiej - przyznał nastolatek.

W tym roku do akcji zgłosiło się około 10 osób - trochę mniej niż w poprzednich edycjach. Jednocześnie, dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska, na których można było dowiedzieć się nowych informacji na temat kosmosu i poszczególnych planet. Najmłodsi mogli przyswajać wiedzę naukową poprzez zabawę: gry czy kolorowanki.

- To wydarzenie ma swój początek w misji NASA na Plutonie. Dlatego oprócz tego, co dzieje się na scenie, mamy jeszcze stacje dla dzieci, z których każda nosi nazwę jakiejś planety i jest poświęcona konkretnym tematom. Przy Mercurym mamy temat energii solarnej, gdzie pokazujemy, jak budować system do jej wykorzystania. Następna jest Wenus i temat zmian klimatu - tłumaczył Michael Glück, prezes zarządu Sail International School, organizatora wydarzenia.

Planet Head Day odbył się w sobotę, 15 czerwca w Centrum Handlowym Galaxy. ©℗

(aj)

Film i fot. Piotr Sikora