Po nowym moście w Podjuchach w niedzielę pojadą pierwsze pociągi [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Zakończyła się budowa nowego mostu kolejowego nad Regalicą w szczecińskich Podjuchach. W niedzielę (10 grudnia) wczesnym rankiem pojadą po nim pierwsze pociągi osobowe. To dobra wiadomość m.in. dla korzystających z połączenia kolejowego na trasie Gryfino – Szczecin. Z powodu prac budowlanych musieli jechać dłużej (objazdem przez Szczecin Dąbie), teraz podróż skróci się dwukrotnie. Przez most prowadzi linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny.

Nad Regalicą powstał trójprzęsłowy obiekt kratownicowy z nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego). Jego długość to ponad 300 m. Wcześniej częściowo rozebrano stary most. Pozostawiono jedynie podnoszone przęsło, które jest objęte ochroną konserwatorską.

Przeznaczenie nowego obiektu się nie zmieniło się – most stanowi przeprawę linii kolejowej przez Regalicę. Jego prześwit wynosi 6,20 m powyżej tzw. wysokiej wody żeglownej. Na nowym moście są dwa tory, a nie – jak do tej pory – jeden.

Celem inwestycji Wód Polskich i PKP PLK było zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273. Chodziło m.in. o poprawę efektywności i sprawności towarowych przewozów żeglugą śródlądową do portów bazowych Szczecin i Świnoujście, głównie na skutek skrócenia czasu oczekiwania barek na żeglugę pod mostem i zmniejszenie zużycia energii (ruchome przęsło podnoszono tylko w określonych godzinach, poza tym często się psuło). Nowy most poprawia też przepustowość sieci, bezpieczeństwo ruchu, efektywność i sprawność kolejowych przewozów towarowych do portu Szczecin na linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny (linia nadodrzańska położona w granicach województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na obszarze Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Szczecinie), poprzez oszczędność czasu pracy taboru kolejowego i zmniejszenie zużycia energii.



Zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły doprowadziło do poprawy ochrony przeciwpowodziowej w wyniku umożliwienia niezakłóconej pracy lodołamaczy na całym odcinku dolnej Odry.

Wykonawcą prac była firma Budimex. Inwestycja finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu państwa.

(ek)

Film: Budimex