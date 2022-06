Nad Regalicą kolejowy przestój i opóźnienia pociągów

Z opóźnieniami w kursowaniu muszą się liczyć pasażerowie pociągów, których trasy wiodą przez stację Szczecin Dąbie. Wszystko z powodu dzisiejszego (20 czerwca) incydentu na szlaku między Gumieńcami i Podjuchami w rejonie magistrali kolejowej na wysokości Regalicy z udziałem jednego z pociągów pasażerskich i kolejowej drezyny.



- O godz. 12.55 na wysokości rozjazdu torów podczas tzw. mijanki skład pociągu Polregio relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg i pojazd sieciowy znalazły się zbyt blisko siebie i otarły się o siebie. Nie doszło do wjazdu któregokolwiek z nich na tor kolizyjny, nie doszło też do zderzenia czołowego, ani tym bardziej do wykolejenia lub sytuacji, która stwarzałaby bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów - zapewnia Bartosz Pietrzykowski ze spółki PKP PLK.

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Ruch pociągów został już przywrócony i przez jakiś czas będzie odbywał się w obu kierunkach po jednym torze. Dlatego korzystający z usług kolejowych przewoźników czeka dłuższe oczekiwanie na stacjach z powodu opóźnień w kursowaniu pociągów zwykle pokonujących trasę między Gumieńcami, Podjuchami i dalej w kierunku Dąbia. ©℗

(M)