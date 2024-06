Smacznie i wesoło podczas „Żabnickiego Lata z Rybką” [GALERIA]

Zwycięska potrawa: sum wędzony przygotowany przez Dariusza Gorzkowskiego. Fot. arch. organizatora

Aż 22 potrawy zgłoszono w sobotę (15 czerwca) do tegorocznego konkursu kulinarnego pn. Smaki Ryb Odrzańskich”, który tradycyjnie odbywa się w ramach „Żabnickiego Lata z Rybką”. Podgryfińska wieś od kilkunastu lat jest miejscem, do którego w czerwcu przyjeżdża wielu gości. Z roku na rok jest ich coraz więcej, toteż organizatorzy imprezy – Sołectwo Żabnica i Zarząd Miejsko-Gminny TPD w Gryfinie – już od stycznia planują program czerwcowego wydarzenia.

Kulminacyjnym punktem imprezy jest konkurs kulinarny, polegający na przygotowaniu potrawy wyłącznie z ryb słodkowodnych występujących w Odrze i terenie Międzyodrza z dodatkami z produktów lokalnych (warzywa, owoce i inne składniki występujące w okolicy). W tym roku liczba zgłoszonych potraw zaskoczyła organizatorów wydarzenia.

Zdaniem jury najsmaczniejszy okazał się sum wędzony przygotowany przez Dariusza Gorzkowskiego. Drugie miejsce przypadło Rafałowi Gatkowskiemu za sandacza zapiekanego w śmietanie serwowanego z bobem i szparagami, trzecie – Iwonie Gatkowskiej za sandacza w sosie kurkowym z dodatkiem ziół.

Miłym akcentem było przyznanie pucharu najmłodszemu uczestnikowi konkursu; wyróżnienie to otrzymał czteroletni Franek Piasecki. Organizatorzy imprezy zadbali o to, by wszyscy uczestnicy kulinarnych zmagań otrzymali wartościowe nagrody; bony do sklepu AGD ufundowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Po werdykcie jury, chętni degustowali konkursowe specjały, a także wiele innych potraw serwowanych tego dnia na stoiskach, w tym tradycyjną góralską kwaśnicę, przygotowaną przez gości honorowych wydarzenia górali z Żabnicy koło Węgierskiej Górki w Beskidzie Żywieckim. Impreza obfitowała w wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Tekst i fot. (akme)