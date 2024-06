Poseł „na dachu Sejmu”. Marszałek Hołownia zażądał raportu...

- Byłem nie na dachu, lecz na tarasiku hotelu sejmowego. To nie jest żaden dach. Budynek ten składa się z kilku pięter, jest tam też tarasik, na który wszedłem. Nikt za mną nie ganiał, nikogo tam nie było. Celowo kręcą aferę. Może nagrała mnie jakaś kamera. To było selfie z Sejmem w tle. Była 5.00, 6.00 rano - powiedział nam bohater „nocnej wyprawy”.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@@@@do forumowiczów 2024-06-14 21:14:54 hahaha widzę że to taki drugi Dziewulski... daj spokój... procedury są takie jakie są a seryjny samobójca robi swoje... nie nadymaj się tak, uśmiechnij sie.

Ale tu dyskusji !! 2024-06-14 20:17:29 Idiota zawsze kiedyś wychynie. (jestem z prawej).

jestem całym sercem 2024-06-14 20:11:41 za Prawicą, za PiS. Ale idiotów nie toleruję nigdzie. No nie!

PO = PZPR 2024-06-14 20:06:58 PO to PZPR bis , bo robi to samo co ich ojcowie i dziadkowie w PRL. Mają wszystko w tym totalitarnym kraju. Swoje "wolne sądy", "wolne media" , "apolityczną" prokuraturę i służby specjalne. I oczywiście "kontrolerów" z Berlina. Biorą na celownik tych, których się boją i stosują lincz publiczny. Żle się dzieje w Polsce.

2xobiecaćtojak1dać 2024-06-14 19:46:08 "Afera" prawie jak dorszowa.

fanatyzm peowski 2024-06-14 19:41:35 Już wielokrotnie doszło do naruszenia powagi Sejmu gdy u posłów widziano woreczki strunowe z białym proszkiem chininą na przeziębienie albo jak pijani zataczali się do budki. Ale najbardziej są bulwersujące głupoty ktore wypowiadają wytatuaowani i nie wytatuowani posłowie i posłanki nazywający się demokratycznymi. Po przedwojennym gimnazjum więcej wiedzy ludzie mieli i umiejętności kulturowych

@Rozgrzane komuchy 2024-06-14 19:26:34 A to ciekawe, bo najwięcej byłych komuchów jest w szeregach pisu. Oj wy biedni niewinni pisowcy, wszyscy się na was uwzięli i "szukają afer". A wy oczywiście niewinni, żadnych afer nie było i nie ma. Ciężko mi pojąć jak można żyć w takim zakłamaniu i móc na siebie patrzeć w lustrze. Darek - oddaj miliony z funduszu sprawiedliwości!

@@@do forumowiczów 2024-06-14 19:22:18 Co masz do źródła? Gościu jest emerytowanym oficerem służby ochrony państwa i mówi wprost jakie służby mają procedury na takie sytuacje. Nie musisz wierzyć akurat jemu, sam możesz sobie poszukać innych źródeł które wyjaśniają co powinny w takiej sytuacji zrobić służby ochraniające sejm, Matecki niech się cieszy ze mu tego durnego łba nie odstrzelili, bo wtedy to by dopiero była afera. A jak tego nie rozumiesz to nie zabieraj głosu w sprawach które cię przerastają. Swoją drogą - gdzie były służby

@kibic 2024-06-14 18:36:30 Bydło może spotykasz wśród swoich kolegów na trybunach /ludowych/.

@@do forumowiczów 2024-06-14 17:53:56 jeden ubek z drugim ubekiem tłumacza co by było gdyby było - gratulacje za wybór źródeł...

kibic 2024-06-14 17:52:39 Bydło zawyło,bo poseł chodził sobie......?????

czytam 2024-06-14 17:37:22 Widziałem jak poselka z Po wyprowadzała psy o 5 rano . Która tv kupi film?

@do forumowiczów 2024-06-14 17:12:32 Tu masz dobrze wyjaśnione do czego mogły doprowadzić wybryki Mateckiego: https://www.youtube.com/watch?v=hTUFU0LoDIc

@Zmartwiony 2024-06-14 17:11:18 Widać że nie masz zielonego pojęcia jak poważna była to sytuacja. Ten gość mógł zostać przez służby odstrzelony jako potencjalny terrorysta. Wiesz jak by to się skończyło? Mogłoby nawet do wojny doprowadzić w Polsce. Czy to nic? Błahostka? Myśl! Że o kosztach całej akcji nie wspomnę.

Ten 2024-06-14 17:10:18 Ten chory człowiek musi jakoś zaistnieć, pokazać się, bo każdy go olewa. To samo robił w Szczecinie. Że go z rodziny nie wypiszą. Dziwię się

@Zmartwiony 2024-06-14 16:58:16 Nie odwracaj kota ogonem.

fanatyzm pisowski cd 2024-06-14 16:56:47 fanatyzm i hipokryzja, bo jakby ten typ był z innej partii, to pierwsi byście wyli i domagali się ukarania. A tak to "nic się nie stało, po co drążyć temat". Co jeszcze w wykonaniu pisowców usprawiedliwicie, żeby tylko nigdy nie zaakceptować faktu że wasi reprezentanci to zwykłe pajace, śmiejące się z was i waszego oddania? A wy dalej twierdźcie że mży, kiedy pisowiec pluje wam w oczy. PS: Jeśli nie widzicie nic złego w nocnym pajacowaniu, to pomyślcie że robi to za waszą kasę, i to nie małą

fanatyzm pisowski 2024-06-14 16:51:03 Przy okazji tej sprawy, mamy wiele wspaniałych przykładów pisowskiego fanatyzmu i wierności pisowskich wyznawców. Mimo ze ewidentnie doszło tu do narażenia powagi sejmu oraz stworzenia niebezpieczeństwa, to wyznawcy pisuaru z uporem maniaka powtarzają "no ale przecież nic się nie stało, w czym problem". Otóż problem w tym, że wasz reprezentant nie zachowuje się jak na posła przystaje. A zamiast go skrytykować, wy go jeszcze bronicie i umniejszacie winę. To jest właśnie fanatyzm

Rozgrzane komuchy 2024-06-14 16:48:14 To stała taktyka rozgrzanych władzą komuchów z PO i ich "wolnych mediów". Szukają każdego dnia "afer" związanych tylko z prawicą. Odwracają uwagę Polaków od ważnych rzeczy. Na przykład, że Tusk zgodził się na przyjmowanie uchodzców z Afryki od Niemców. Oczywiście tych co nie chcą pracować. Na razie to tylko 10 tysięcy. Niedługo będzie 100 razy więcej. Jaką kolejną "aferę" (z Mateckim) wymyślą wp.pl, onet.pl i TVN ? Tak komuniści niszczą ludzi.

@Zmartwionym 2024-06-14 16:47:15 Ale "takie sprawy" właśnie należą do obowiązków marszałka sejmu. Kto inny miąłby się tym właśnie zajmować? Według ustawy marszałek "stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu". A więc temperowanie wybryków obniżających powagę sejmu należy do jego zakresu obowiązków i kompetencji.

straszne 2024-06-14 16:46:36 obłuda i hipokryzja - skąd ta troska o Mateckiego ? - niemal wszyscy z was przecież życzą mu jak najgorzej - jak ma mu się stać coś złego jeśli chcecie by nie nie łaził po dachu...?

Garguś 2024-06-14 16:45:51 Nie był pijany aha tak jak wtedy gdy z Mejzą i Bortniczukiem zrobili trzodę w hotelu sejmowym drąc mordy jak poje***ni :) Jak się zrobił przypał to nawet twierdził że wcale go tam nie było i to nie on. Historia się powtarza. Nie wiem co jest bardziej przerażające: ten człowiek jest reprezentantem narodu czy wyborcy którzy go wybrali.

Yarpen Zigrin 2024-06-14 16:06:14 Nie widzę żadnego powodu, by promować to plugawe indywiduum.

Kępa 2024-06-14 15:58:42 Wszystko jedno czy to autobus, czy Sejm. Dach to dach, tak jak Szczecin to Szczecin.

Do forumowiczów 2024-06-14 15:55:50 Gdyby spadł, pisiory już by wyły o zamachu, seryjnym samobójcy, nie zabijajcie nas, wina Tuska itp.

Zmartwiony 2024-06-14 15:51:44 Jeżeli marszałek Hołownia druga osoba w państwie zajmuje się taką bzdurą to znaczy że albo nie ma nic ciekawszego do roboty albo znowu sie wydarzyło jakieś nieszczęscie które chcą tym przykryć. Oby nie na granicy gdzie są nasi żołnierze

W mojej ocenie 2024-06-14 15:42:52 Jak można się domyślać,chłopak nie trzyma ciśnienia w związku z nieuchronnym zatrzymaniem.Problemy fizjologiczne,psychiczne to zazwyczaj naturalny objaw u człowieka,który 24h żyje w ciągłym strachu i pod presją czasu w obliczu zatrzymania .To zapewne dzieje się także z nim.Czy powinien trafić w objęcia psychiatry lub poradni zdrowia psychicznego-? W mojej ocenie tak bo wykazuje niestabilność emocjonalną zagrażającą jego zdrowiu i życiu.

Lunatyk 2024-06-14 15:34:21 Poseł Jarosława Kaczyńskiego z PiS. Niejaki Matecki w godzinach nocnych ok 3 nad ranem albo szukał drogi przez dach i okno hotelu sejmowego do jakieś posłanki albo lunatykowal. Co za ciemny naród Szczecina wybierał tego koryciarza którego powinien sprawdzić lekarz psychiatra a moze seksuolog. Ale mamy porąbane elity polityczne których musimy utrzymywać z naszych podatków a Kaczyński mówi zwyciężymy do takich swoich baranków

@Grzechu 2024-06-14 15:28:20 Dokładnie tak, ten "mędrzec" robi to z premedytacją bo "cela plus" czeka...

Grzechu 2024-06-14 15:18:08 To świadoma akcja tego pana. Niedługo trzeba będzie przyjąć linie obrony związaną z niepoczytalnością.

Szkoda 2024-06-14 14:55:48 Wielka szkoda że jakaś niewidzialna ręka nie pomogła mu wylądować na glebę .

Alicja 2024-06-14 14:23:44 Wstyd mi, że ten człowiek jest z mojego miasta. Mam wrażenie, że matecki to stan umysłu...

ornitolog 2024-06-14 14:14:25 Matołecki to orzeł - szukał miejsca, z którego mógłby wzbić się do lotu.

@W TVN -enie 2024-06-14 14:09:58 synu wiatru i kurzu...

Skrzypek na dachu 2024-06-14 14:08:49 On to może śpiewać że jest bogaty dzięki polityce. I stać go na kurs strzyżenia psów.

Danka 2024-06-14 14:06:08 Chory, jak jego "pan"

Zły szeląg 2024-06-14 13:59:26 syn wiatru i kurzu

pis 2024-06-14 13:43:58 widac ponim ze ma cos z glowa