Marszałek Sejmu wystąpi o ukaranie posła Mateckiego

Matecki po konferencji Hołowni mówił dziennikarzom w Sejmie, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Wcześniej w piątek, powiedział PAP, że był w nocy na dachu hotelu sejmowego, by zrobić zdjęcie. Zaprzeczył jakoby Straż Marszałkowska sprowadzała go stamtąd. Dodał, że po zrobieniu zdjęcia wrócił do pokoju i nie wie dlaczego jest teraz "jakaś afera".

Marszałek podkreślił, że "doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu (...) i w związku z powyższym skieruje wniosek o ukaranie posła do Prezydium Sejmu". "Prezydium może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże" - dodał. Doprecyzował, że maksymalnie jest to 12-18 tys. zł, ale kara może być też niższa.

Marszałek dodał, że zapoznał się też z nagraniami z monitoringu. "Rzeczywiście poseł Matecki przez 7 minut od godz. 3.30 do godz. 3.37 spacerował po dachu zarówno budynku F jak i budynku S, a potem wrócił przez okno do pokoju hotelowego na IV piętrze" - powiedział Hołownia.

Hołownia poinformował, że z notatki dowiedział się, że poseł Matecki po wejściu na dach zaczął się przemieszczać - z dachu budynku domu poselskiego, przeszedł przez przejście techniczne na dach Kancelarii Sejmu. "Tam został zauważony przez zastępcę dowódcy zmiany, który poinstruował posła o niebezpieczeństwie i nakazał mu natychmiastowe opuszczenie tego miejsca. Pan poseł stwierdził, że sam wróci do pokoju drogą, którą przyszedł i nie skorzystał z propozycji pomocy odprowadzenia do pokoju hotelowego" - powiedział Hołownia.

Marszałek Szymon Hołownia poinformował w piątek, że po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej, wystąpi do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Dariusza Mateckiego (Suwerenna Polska, klub PiS), który nocą wyszedł na dach hotelu sejmowego. Maksymalna możliwa kara to 18 tys. zł.

Komentarze

premier hołownia 2024-06-14 23:15:06 ale tak poważnie czy hołownia jest na trudne czasy albo trzaskowski . to są specjaliści od równouprawnienia , nowomowy ,pierdół klimatycznych , parad równosciowych , niedziel handlowych , stref zielonych i ganiania za mateckim .Ale w sytuacjach kryzysowych to tych panów nie ma.I takie wytwory nami rządzą i są do ogrania przez putina.Czy ci panowie sa w stanie coś zrobić by Polska czy europa np zbroiła się albo czy im zależy na gospodarce.

kwiczol 2024-06-14 22:39:35 Matecki! nie pekaj,Holownia to pajac i podnozek ryzego,Obciach w sejmie to byl jak jebacpisy zrobily ciamajdan,

Ryba 2024-06-14 22:38:39 Poseł PiS o dziwo powiedział prawdę: jak nic się we łbie nie ma i nie bardzo coś mądrego ma się do powiedzenia , wchodzi siena dach… nic dodać . A wyglądało na to że zagłębię idiotów jest w opolu

Srogi Marszall 2024-06-14 22:06:35 W tym przypadku zanim dojdzie do skazania dobrze by było powołać komisję śledczą coby wszystko przeanalizowała i oczywiście powołać ekspertów od dachów. Jednym z ekspertów może być Szymek który już byl na dachu i kazał ae zrobić słit fotkę. W sumie Mateckiego można oskarżyć jeszcze o plagiat

No, co? 2024-06-14 21:42:21 Szymek skreśli go z listy posłów i co mu zrobicie?

@Umniejszanie winy 2024-06-14 21:22:44 Umniejszanie czego? jakiej winy? weź ty znaczny rozbieg i walnij głową w mur to może doznasz iluminacji...

POdwyżka gaz o 60% 2024-06-14 21:19:33 matecki mierzył wysoko a hołownia tez by chiał wysoko a że jest zwykłym konferansjerem to tylko może poprowadzić tylko show i sejmu zrobił właśnie show

Byłem, jestem, będę 2024-06-14 21:10:15 z prawicy. Ale idiotów poczytalnych nie znoszę z każdej strony. Kopa i na socjal.

Do forum 2024-06-14 20:46:09 Gdyby spadł, pisiory już by wyły o zamachu, seryjnym samobójcy, nie zabijajcie nas, wina Tuska itp.

Pacan z sejmfiksu 2024-06-14 19:44:59 Poseł ma prawo przebywać na terenie Sejmu i hotelu Sejmowego, nawet może w ramach interwencji poselskiej wejść do ministerstwa dziwnych kroków. Nic tak nie osłabia autorytetu Sejmu jak nabzdyczony marszałek który nie pojmuje swojej śmieszności w tej sytuacji

Umniejszanie winy 2024-06-14 19:30:34 Teraz cały pisuar próbuje w mediach umniejszać sprawę i pokazywać jak to nic się nie stało. Otóż stało się wiele. Ten pajac naruszył powagę sejmu swoim zachowaniem, a mógł doprowadzić do poważnego incydentu bezpieczeństwa, gdyby służby wzięły go za terrorystę. Może i szkoda ze tak sie nie stało... ale wtedy to by dopiero było wycie pisuaru

@Pacanie vel żółta 2024-06-14 19:28:39 Takiś stary, a pisać poprawnie po polsku cię nie nauczyli przez tyle lat. Wstyd!

szok 2024-06-14 19:26:46 Matecki - jeden z tych polityków co nie idzie zdzierżyć od samego patrzenia, pogarda w oczach

brak mozgów 2024-06-14 19:07:06 wspołczuję osobom, które glosowały na tego matołeckiego

Biogazownie 2024-06-14 18:57:08 I tak szeryf Szymek uwalił i przykrył aferę z biogazowniami o których mówil poseł PSL Sawicki

Tylko pytam. 2024-06-14 18:54:55 A jakikolwiek zakaz (pisany, rysowany, mówiony, śpiewany,malowany...) wchodzenia na dach był?

O jejku 2024-06-14 18:40:30 To co on zrobił ? Może bombę położył ? Szimon skaż go na ćwiartowanie . Lud czeka na takie imprezy . SzymonWielki Cysorz!

Yarpen Zigrin 2024-06-14 18:40:01 Nie widzę żadnego powodu, by promować to plugawe indywiduum.

? 2024-06-14 18:34:05 Czy ktoś jeszcze uważa , że Sz.H. jest dobrym marszałkiem Sejmu?Wuydaje się być Gienialnym stróżem i lektorem.

Pacanie vel żółta 2024-06-14 18:17:59 torba , dlaczego nie pluton egzekucyjny za taki wyczyn ! Obejrzałem filmik z tym Chedą .Stary UB-ek pierdzi do ucha idiotom , dla których jest wiarygodny ! Tak , tak wracają stare czasy ! UB-ecja będzie się pławić w luksusach , a Wam debile w stosownej chwili anulują kartę kredytową , bo przestaniesz wreszcie głupio klaskać . Kto przeżył czasy komunizmu do śmierci Stalina , to wie jak okrutne to były metody . Młodzi doczekają się dobrobytu już za chwilę .Bedą ciabate i nie będzie Akademików !

poseł.... 2024-06-14 18:16:06 Durna wiadomość o gorliwości pajaców,bo jak były problemy w sejmie,to nie radzili sobie!!!!!!!