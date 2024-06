Muzyczna niedziela. Jazz na Różance [GALERIA, FILM]

W niedzielę Różany Ogród Sztuki wypełnił się jazzowymi dźwiękami. Fot. Piotr Sikora

Koncert "The Voices of Jazz" to kolejna propozycja Szczecińskiej Agencji Artystycznej w ramach Różanego Ogrodu Sztuki. Słuchacze w niedzielne południe 16 czerwca mieli okazję posłuchać jazzowych klasyków w wykonaniu muzyków Wokalistyki i Instrumentalistyki Jazzowej pod kierunkiem Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej.

Artystka jest wokalistką jazzową, pedagogiem, dydaktykiem i wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczestniczyła w wielu festiwalach i konkursach muzycznych, współpracowała z wieloma wybitnymi muzykami i solistami oraz orkiestrami w Polsce. W niedzielę miłośnicy jazzu mogli posłuchać znane utworu tego gatunku muzycznego podczas koncertu na Różance, który Jolanta Szczepaniak - Przybylińska przygotowała wraz z zespołem muzyków Wokalistyki i Instrumentalistyki.

Od lat Ogród Różany jest miejscem letnich imprez pod hasłem Różany Ogród Sztuki. W czerwcu czekają nas jeszcze takie wydarzenia, jak: widowisko obrzędowe Kupalnocka (23 czerwca), Różankowe potańcówki - Taneczne spotkania pod chmurką (23 czerwca), Różana Czytelnia - Plenerowa strefa wolnych książek (codziennie), Koncert "Zakochani są wśród nas" (29 czerwca), Koncert upamiętniający Festiwal Młodych Talentów z lat 1962/63 (30 czerwca).

(k)

Film Piotr Sikora