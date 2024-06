Migranci przywiezieni przez niemiecką policję do Osinowa Dolnego?

- O wyjaśnienia zwróciliśmy się do niemieckiej policji. Czekamy na odpowiedź, ale nie należy się jej spodziewać przed poniedziałkiem - powiedział nam Tadeusz Gruchalla-Wensierski, rzecznik prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Niemiecka policja przywiozła do Osinowa Dolnego rodzinę z Bliskiego Wschodu - poinformował portal chojna24.pl .

8* 2024-06-15 23:50:07 Osiem gwiazdek lubi to :)

@Pytanie do policji 2024-06-15 23:39:15 To nie jest pytanie do policji tylko do Donalda Tuska który już chyba w 2014 wprowadził przepisy umożliwiając niemieckim policjantom prowadzenia działań na terenie polski (przeciw polskim obywatelom) - warto dodać ze polscy policjanci nie maja prawa prowadzić podobnych działania na terenie Niemiec.

kwiczol 2024-06-15 22:43:05 Chceta to mata jebacpisy,Naklejcie te swoje plastikowe serduszka i goscie ''inzynierow i lekarzy''

@Pytanie do policji 2024-06-15 22:41:06 Kogo ty pytasz? Przecież oni do czasu zamordowania polskiego żołnierza nie mieli nawet prawa nosić broni na obleganej przez bandytów granicy wschodniej. Teraz dostali prawo do noszenia (ale nie użycia). Nie reagowali też na Żydów paradujących z bronią w Krakowie i okolicy. Podobno tamci ochraniali swoich przed Polakami, a policji nie ufali. Co innego pałować Polaków na Marszu Niepodległości czy zastrzelić protestującego górnika...o tu są dobrzy. Nie, nie oczekuję żadnej reakcji z ich strony.

itd 2024-06-15 22:37:54 To dopiero poczatek niespodzianek jakie szykuje patalogiczny oszust Tusk/Tw''oskar''/ Jego przystawki za stanowiska w nierzadzie najliczniejszym w historii zgodza sie na wszystko,Polactwo nie chcialo brac udzialu w referendum i uwierzyla macherom z trzeciej nogi i propagandzie polskojezycznych merdiow typu WSJ 24,

? 2024-06-15 22:22:21 Dobroczyńcy spod wschodniej granicy witają nieszczęśliwych migrantów? Panie : Ochójska, Kurde-Szatan i pan Stercz z reklamówkami? Pani Holland filmuje ich wydalanie z Niemiec ? Brawo !Wyborcy PO i TD , reszta antypisiorów szykuje kanapki i kwatery?

Edek 2024-06-15 22:06:40 Zaraz się zacznie. Czy rzadowa ( tuskowa ) tv pokazywała czarnoskórego migranta z Afryki ktory w Warszawie skakał po dachach samochodow, przewrocil dostawce jedzenia ,zatrzymywał jadące samochody? To chyba jakiś inżynier lekarz i chetny do pracy imigrant. No cóż jak głosowaliście tak macie.Znow Polak bedzie madry PO szkodzie. Kolejny raz obudzimy się z reka w nocniku.POwodzenia.

Pytanie do policji 2024-06-15 22:04:17 Jak to się dzieje, że niemieccy obywatele przebywają z bronią, na którą nie mają zeawolenia na posiadanie, na terenie RP. JEST TO PRZESTEPSTWO.

Migranci welcome 2024-06-15 20:44:47 Wszyscy migranci z Afryki (będą ich miliony w Polsce) uciekną z terenu do dużych miast. Tak jest w całej Europie. W naszym regionie główną bazą migrantów będzie Szczecin. To dobrze , bo Szczecin głosował na Tuska i Platformę Obywatelską, a więc głosował za migrantami. Obozy w Szczecinie należy zlokalizować w Warszewie i Gumieńcach, gdzie prawie wszyscy głosowali na PO. Trzeba jakoś wynagrodzić mieszkańców, że nie głosowali na "faszystów" i katoli z PiS.

afera wizowa 2024-06-15 20:29:00 afera wizowa czyli leming nie rozumieją że ktoś kto ma wizę może zostać wydalony a migranci bez wiz nie będą mogli być wydaleni - fundamentalna różnica - o takich detalach czym różni się wiza od promesy to nie będę wam mówił bo wy przecież nigdy w życiu nie musieliście starać się o wizę...

Adam 2024-06-15 20:24:27 No ci nasi nowi goście to zawsze lubią róbtacochceta

Helikopter z Misia 2024-06-15 20:09:12 A co na to nasi Eurodeputowani ?

Po Bialymstoku 2024-06-15 19:58:05 chodza duze grupy czarnoskorych migrantow. Czy oni nie powinni byc gdzies w osrodkach?

Była karteczka 2024-06-15 19:56:08 referendalna podczas wyborów. Trzeba było głosować, durnie!

ccc 2024-06-15 19:51:12 i o to były te wybory. Brawo Tusk.Fur Deutschland.

Jan 2024-06-15 19:43:29 Niech ich zawiozą do domów tym co głosowali za KO. !!!

@pytanko 2024-06-15 19:40:55 Nie powtarzaj kłamstw Tuskowych. Nie było żadnej afery wizowej.

Pytanko 2024-06-15 19:33:41 A kto handlował wizami , jak nie PIS ?? Teraz pretensje ??

Jorgen 2024-06-15 19:13:01 aferawizowa.info

Lucyfer 2024-06-15 18:52:46 Państwo z tektury dwa metry mułu i wodorosty czy z nami leci pilot