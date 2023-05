Piłka wodna. Pechowa porażka Arkonii

Fot. Ryszard PAKIESER

W przedostatnim spotkaniu tego sezonu szczecinianie przegrali ważny mecz i nie mają już szans na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: UKS NEPTUN UNIWERSYTET ŁÓDZKI Łódź - ARKONIA WATERPOLO Szczecin 11:10 (3:4, 2:4, 4:1, 2:1)

W meczu przedostatniej z ostatnią drużyną to outsider z grodu Gryfa objął prowadzenie po pierwszej kwarcie, a w drugiej podwyższył je do trzech bramek. Niestety, w trzeciej kwarcie gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania, a decydującą część spotkania łodzianie wygrali jednym golem. Najlepszym zawodnikiem Neptuna wybrano Igora Michalskiego, a Arkonii - Domnika Kozaka. ©℗

(mij)