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Piłka nożna. Polska wygrała z Arabią Saudyjską 2:0 w meczu grupy C piłkarskich MŚ

Data publikacji: 2022-11-26 16:06
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-26 16:25
Piłka nożna. Polska wygrała z Arabią Saudyjską 2:0 w meczu grupy C piłkarskich MŚ
Piotr Zieliński, po podaniu Roberta Lewandowskiego, zdobył bramkę otwierającą wynik spotkania. Fot. PAP  

Grupa C: Polska - Arabia Saudyjska 2:0 (1:0). Bramki: 1:0 Piotr Zieliński (39), 2:0 Robert Lewandowski (82).

Żółta kartka - Polska: Jakub Kiwior, Matty Cash, Arkadiusz Milik. Arabia Saudyjska: Abdulelah Al-Malki, Abdulelah Al-Amri.

Sędzia: Wilton Sampaio (Brazylia). Widzów 44 259.

Polska: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński (63. Jakub Kamiński) - Arkadiusz Milik (71. Krzysztof Piątek), Robert Lewandowski.

Arabia Saudyjska: Mohamed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Al-Breik (65. Sultan Al-Ghannam) - Saleh Al-Shehri (85. Nasser Al-Dawsari), Sami Al-Najei (46. Nawaf Al-Abed, 90+5. Bahebri Hattan), Abdulelah Al-Malki (85. Abdulrahman Al-Aboud), Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari - Firas Al-Buraikan. 

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