Piłka nożna. Ostatni w tym sezonie wyjazd Pogoni...

W listopadzie Pogoń uległa Stali 2:3. Fot. Ryszard PAKIESER

W piątek o godz. 18 w Mielcu, w przedostatnim meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, szczecińska Pogoń zmierzy się z miejscową Stalą i będzie to ostatni wyjazdowy pojedynek portowców w tym kończącym się nieudanym sezonie.

Nawet w przypadku dwóch zwycięstw Pogoni (z mielczanami i za tydzień na Twardowskiego z Górnikiem Zabrze), szczecinianie nie mają już szans dogonić Jagiellonii oraz Śląska, z którym mają gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Praktycznie poza zasięgiem naszej drużyny są też Legia (w pojedynkach z zespołami walczącymi o przysłowiową pietruszkę, z Wartą w Grodzisku i Zagłębiem u siebie, wojskowym wystarczy zdobyć 4 pkt.) i Lech (jeśli wygra w Łodzi z pietruszkowym Widzewem i u siebie z praktycznie zdegradowaną Koroną), więc maksymalnie możemy wywalczyć 5. miejsce. Trener Jens Gustafsson uważa natomiast, że jest szansa na podium... Oby to on miał rację, a nie my!

W Pogoni nie zagra wykartkowany Leonárdo Koútris i kontuzjowany Rafał Kurzawa, a z powodów zdrowotnych niepewny jest występ co najmniej dwóch zawodników: Linusa Wahlqvista oraz Mariusza Malca. Prawdopodobnie przez cały mecz w szczecińskich barwach grać będzie trzech młodzieżowców. W Stali nie wystąpi jedynie kontuzjowany Leândro. (mij)

33. kolejka

PIĄTEK

Stal - POGOŃ 18.00

Górnik - Puszcza 20.30

SOBOTA

Korona - Ruch 15.00

Śląsk - Radomiak 17.30

Piast - Jagiellonia 20.00

NIEDZIELA

Cracovia - Raków 12.30

Warta - Legia 15.00

Widzew - Lech 17.30

PONIEDZIAŁEK

Zagłębie - ŁKS 19.00

Tabela po 32 kolejkach

1. Jagiellonia Białystok 59 73-44 17 8 7

2. Śląsk Wrocław 57 46-30 16 9 7

3. Legia Warszawa 53 48-38 14 11 7

4. Górnik Zabrze 52 44-39 15 7 10

5. Lech Poznań 52 45-38 14 10 8

6. Raków Częstochowa 52 53-35 14 10 8

7. POGOŃ Szczecin 51 58-38 15 6 11

8. Zagłębie Lubin 44 40-47 12 8 12

9. Piast Gliwice 42 37-33 9 15 8

10. Widzew Łódź 42 41-44 12 6 14

11. Stal Mielec 42 40-45 11 9 12

12. Radomiak Radom 38 40-53 10 8 14

13. Warta Poznań 37 33-39 9 10 13

14. Puszcza Niepołomice 36 37-48 8 12 12

15. Cracovia Kraków 36 43-44 7 15 10

16. Korona Kielce 32 36-43 6 14 12

17. Ruch Chorzów 29 38-53 5 14 13

18. ŁKS Łódź 21 30-71 5 6 21