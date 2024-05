PIłka nożna. Błękitni rewelacją III-ligowej wiosny

Fot. Ryszard PAKIESER

Stargardzcy Błękitni są najlepszym III-ligowcem tej wiosny, a w meczu na szczycie sprawili miłą niespodziankę pokonując faworyzowanego Zawiszę Bydgoszcz, który w tym roku przegrał u siebie dopiero po raz pierwszy. Podopieczni trenera Jarosława Piskorza wygrali ósmy wiosenny pojedynek, a na swym koncie mają ponadto jeden remis i zaledwie jedną porażkę. W tabeli wiosny Błękitni (25 pkt.) prowadzą, wyprzedzając Świt Skolwin (21 pkt.) i Unię Swarzędz (20 pkt.).



ZAWISZA Bydgoszcz - BŁĘKITNI Stargard 2:4 (2:3); 0:1 Grzegorz Aftyka (9), 1:1 Kamil Włodyka (18), 2:1 Kacper Nowak (34), 2:2 Michał Marczak (39), 2:3 Ariel Wawszczyk (41), 2:4 Marczak (61).

Dzień przed meczem bydgoski klub ogłosił, że kończący się 30 czerwca 2024 roku kontrakt z trenerem Piotrem Kołcem, byłym piłkarzem Pogoni Szczecin, nie zostanie przedłużony, a dodajmy, że jego praca w Zawiszy potrwa 3,5 roku. Miejscowa drużyna była jakby zdekoncentrowana tym faktem i już w 9. minucie po kontrataku i centrze Juliana Kamińskiego, Aftyka uzyskał prowadzenie dla stargardzian. Dziewięć minut później Włodyka wykorzystał błąd obrońców Błękitnych, przeją piłkę, wpadł w pole karne i doprowadził do remisu. W 34. minucie Nowak strzałem z bliska dał Zawiszy prowadzenie. Po pięciu minutach Jakub Duda odebrał piłkę jednemu z rywali około 30 metrów od bramki i mimo iż był faulowany, podał Marczakowi, który ładnym strzałem zza pola karnego doprowadził do remisu. Cztery minuty przed przerwą Błękitni kapitalnie rozegrali rzut rożny, Marczak głową zagrał do Wawszczyka, a ten także głową zdobył gola. W 61. minucie Marczak na raty pokonał miejscowego golkipera, najpierw po dośrodkowaniu Kamińskiego uderzając bez przyjęcia, a następnie przejmując odbitą przez bramkarza piłkę i przy biernej postawie stoperów, posyłając ją do siatki.

Pogoń II Szczecin w meczu rozegranym awansem już w środę przegrała w Gdańsku z miejscową Gedanią 1:2. Pozostałe zachodniopomorskie zespoły zagrają w sobotę. Szczeciński Świt, prowadzący w tabeli z 10-punktową przewagą nad Elaną Toruń, o godz. 17.30 na Skolwinie podejmie zamykający tabelę KP Starogard Gdański. O godz. 16 odbędą się pojedynki: Vineta Wolin - Stolem Gniewino i Elana Toruń - Flota Świnoujście.

(mij)