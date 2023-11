Koszykówka. Ligowy hit dla PGE Spójni

Fot. Ryszard PAKIESER

Pojedynek dwóch czołowych drużyn Orlen Basket Ligi zakończył się efektownym sukcesem PGE Spójni. Stargardzianie pokonali w Dąbrowie rewelacje rozgrywek MKS i po raz pierwszy w sezonie zdobyli ponad 100 punktów. Fantastyczne spotkanie rozegrał środkowy PGE Spójni Gordon, który ustanowił kolejny indywidualny rekord sezonu.

MKS Dąbrowa - PGE Spójnia Stargard 98:106 (26:27, 25:31, 18:25, 29:22)

PGE Spójnia: Gordon 22, Daniels 20, Gruszecki 13, Brown 12, Langović 11, Kowalczyk 10, Brenk 9, Simons 6, Łapeta 3, Grudziński 0.

MKS Dąbrowa to najbardziej ofensywnie grający zespół ligowy. Średnio zdobywał ponad 100 punktów we wcześniejszych meczach. Stargardzianie nie pozwolili rywalom po raz kolejny w tym sezonie przekroczyć tej bariery, a sami po raz pierwsza złamali "setkę".

Zespół ze Stargardu zdecydowanie lepiej wszedł w to spotkanie i po trafieniach Browna prowadził już 2:8. W drugiej kwarcie dąbrowianie podkręcili tempo. Po rzutach wolnych Carvacho mieli pięć punktów przewagi. Zespół trenera Machowskiego odwrócił przebieg tej kwarty i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:58.

Po długiej przerwie rzuty Danielsa i Langovicia pozwoliły stargardzianom odskoczyć na 15 punktów. Kolejna część meczu niewiele zmieniła, bo to przyjezdni kontrolowali sytuację na parkiecie. Z kolei ekipa trenera Balibrei nie była w stanie wrócić do swojego rytmu w ataku. Ostatecznie PGE Spójnia zwyciężyła 106:98, a najlepszym graczem meczu był Gordon. Amerykański środkowy trafił wszystkie 9 rzutów z gry, był bezbłędny na linii rzutów wolnych i mecz zakończył z dorobkiem 22 punktów i 9 zbiórek.

(woj)