Zabrzmią razem Bach i Morricone. Śpiew leśnej zięby

Stoją od lewej Marcin „Yperyt” Przydatek, Mirosław „Legendziarz” Wacewicz, Filip Kamiński, Jan Kułakowski oraz Wojciech Korzeniewski. Fot. archiwum

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się niezwykły koncert, podczas którego usłyszymy utwory takich wykonawców jak G.F. Handel, J.S. Bach, Carl Loewe, M. Surzyński oraz Ennio Morricone.

Będzie to pierwszy z serii koncertów organizowanych przez muzyków tworzących Instytut im. Barnima Grüneberga. Pochodził on ze znanej rodziny organmistrzów. Działali w Szczecinie od 1782 roku. Budowy organów uczył się w domu rodzinnym, a po śmierci swojego ojca, Augusta Wilhelma Grüneberga, kształcił się u swojego wuja, berlińskiego organmistrza, Carla Augusta Buchholza. Był autorem wielu instrumentów, głównie w Meklemburgii i na Pomorzu. W samym Szczecinie wykonał zachowane do dziś organy w kościele pw. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach. Są to najstarsze organy w Szczecinie.

– Poprzez organizacje koncertów chcemy zabierać publiczność w muzyczną podróż po historii naszej małej ojczyzny – powiedział Jan Kułakowski z Instytutu im. Barnima Grüneberga. – Celem projektu, realizowanego we współpracy z Fundacją Drzewiej, jest popularyzacja historii i dziedzictwa organowego Pomorza Zachodniego.

Koncert poprzedzi wprowadzenie przygotowane przez Mirosława „Legendziarza” Wacewicza z Fundacji Drzewiej. Opowie on o misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu. W programie będzie również opowieść o najstarszych organach Szczecina oraz o Jeziorze Szmaragdowym. Po koncercie będzie można zobaczyć wystawę obrazów oraz starych pocztówek związanych m.in. z Puszczą Bukową.

Na program koncertu złożą się takie utwory jak Passacaglia, Suita nr 1 oraz Małe preludium i fuga nr 1. Na organach zagrają Jan Kułakowski oraz Filip Kamiński, a na wiolonczeli Wojciech Korzeniewski.

Koncert odbędzie się w niedzielę 18 maja o godz. 19 w kościele p.w. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach przy ul. Młodzieży Polskiej 17.

Krzysztof ŻURAWSKI