Szczecinianin w międzynarodowym projekcie tanecznym w Berlinie

Fot. Magdalena Klyta

Szczecinianin Michał Krzywonos wystąpi w Berlinie w międzynarodowym performance tanecznym Boléro przygotowanym przez choreografa Alexandra Azarkevitcha. Premiera odbędzie się 8 maja.



Michał Krzywonos, podopieczny Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie, został zaproszony przez choreografa Alexandra Azarkevitcha z Berlina do występu w międzynarodowym inkluzywnym performance tanecznym Boléro do muzyki Maurice’a Ravela.

W projekcie, oprócz Michała, występują niemieccy tancerze: Franziska Neidhart, Hanna Frank, Linnéa Schneider i Aaron Elias Schauff – studenci kierunku pedagogika tańca na HKS Ottersberg (University of Applied Sciences and Arts in Ottersberg) w Niemczech.

Performance taneczny Boléro zaprezentowany zostanie 8 maja br. w ramach obchodzonego jubileuszu 25-lecia BeB w siedzibie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Hesja przy Radzie Federacji w Berlinie. Spektakl przygotowany przez choreografa i nauczyciela akademickiego dr. Alexandra Azarkevitcha obejrzą przedstawiciele świata niemieckiej polityki, nauki oraz kultury. (K)