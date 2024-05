Zagra Patryk Zakrocki. Mamy bilety dla Czytelników

Fot. materiały organizatora

Śledź Młody Jazz to cykl koncertów (minifestiwal) realizowany w Szczecinie od 2022 roku. W tym roku odbywa się trzecia edycja Śledzia. Warto się przyłączyć!



Patryk Zakrocki to polski skrzypek i altowiolista oraz gitarzysta, artysta dźwiękowy, animator warszawskiej sceny improwizowanej, kompozytor. Pobierał lekcje kompozycji u legendarnego prof. Bogusława Schaeffera. Związany jest z wieloma projektami: minimalistyczną elektroakustykę EA, akustycznym Trio Tupika oraz Galimadjaz Trio, trio perkusyjnym Kallerumpa, Zakładem Produkcji Dźwięku, eksperymentalnym elektronicznym duetem Normal Bias i duetem SzaZa, muzykoterapeutycznym Gabinetem Masażu Ucha Wewnętrznego, współtworzy zespół Leggerezza i Spontaneus Chamber Music oraz prowadzi formację Polski Piach, która łączy pulsację bluesową ze współczesną kameralistyką. Artysta jest laureatem nagród i wyróżnień za muzykę do przedstawień teatralnych i filmów. Gra na gitarze, altówce, oscylatorze i elektrycznej mbirze, dyryguje zespołami improwizatorów i wymyśla muzykę do filmów i spektakli. Jako improwizator występował takimi artystami, jak Tetuzi Akiyama, Fred Frith, Noel Akchote, Kazuhisa Uchihashi.

Patryk Zakrocki wystąpi w Winyle.fm, przy ulicy Jagiellońskiej 86 w Szczecinie, 17 maja o g. 20.

Dla naszych czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7248 z hasłem: kurier.patryk. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (17.05). Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 10. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.