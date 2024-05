DocsAgainstGravity. Święto dokumentu

Już tradycyjnie festiwal Millennium DocsAgainstGravity zawita do znacznie większej liczby kin w Polsce, prezentując swoje filmy w trakcie wydarzenia o nazwie Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity 2024. Będzie miało ono miejsce w dniach 17-19 maja i w Szczecinie po raz kolejny zawita do Klubu Delta w Dąbiu. W trakcie trzydniowego wydarzenia zaprezentowanych zostanie sześć filmów, najnowszych osiągnięć światowej sztuki dokumentalnej.

I tak w piątek o g. 17 w Klubie Delta zobaczymy film „Każda mała rzecz”. Fabuła: Terry Masear w swoim ogrodzie w Los Angeles prowadzi klinikę dla najmniejszych ptaków na świecie – kolibrów. Obrazy tych drobnych, fascynujących stworzeń, przypominających duszki z bajki połączone z pięknymi zdjęciami naturalnego środowiska, podkreślają główną tematykę filmu – odporność na ciosy zadawane przez życie i proces uzdrawiania ciała i duszy.

O g. 19 rozpocznie się film „Copa 71”. Mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej po raz pierwszy zostały zorganizowane przez FIFA w 1991 roku. To wydarzenie postrzegamy jako oficjalny początek nowej ery w historii sportu, ale czy słusznie? 20 lat wcześniej w blasku fleszy odbył się w Meksyku pierwszy turniej zespołów kobiecych. Mecze oglądało 100 000 widzów, a jednak turniej został wymazany z kart historii.

W sobotę o g. 17 Delta zaprasza na „Efekt YouTube’a”. Historia YouTube’a jest zarówno inspiracją, jak i przestrogą. Założony w 2005 roku szybko stał się jedną z najpotężniejszych internetowych platform. Początkowo odwiedzało go dziennie 8 milionów użytkowników – dziś już 2,6 miliarda. Zapewniając łatwy dostęp do wiadomości czy rozrywki, jest również źródłem dezinformacji. Jak zmienił nasze życie i myślenie?

„W ogniu. Historia Anity Pallenberg” – to propozycja na g. 19 w sobotę. Anitę Pallenberg opisywano jako boginię rock’n’rolla, kapłankę voodoo, złą uwodzicielkę. Oskarżano o próbę rozbicia Rolling Stonesów z uwagi na romanse z trzema członkami zespołu. Kilka ich piosenek było inspirowanych jej osobą, nazywano ją nawet szóstym Stonesem. Film, w którym pamiętniki Anity Pallenberg czyta Scarlett Johansson, opowiada o jej ekscentrycznym życiu, rodzinie i karierze. Poznajemy jej niepublikowane do tej pory wspomnienia.

Na g. 17 w niedzielę zaplanowano „Rave”. Film opowiada o muzyce techno i kulturze rave w Polsce. Przewodnikiem po tym świecie jest dwójka młodych rejwerów: Marysia i Janusz oraz Marcello Zamenhoff, performer i jeden z pionierów techno w Polsce. Bohaterowie szukają odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy młodemu pokoleniu uda się pojednać podzieloną klasowo od lat 90. XX wieku scenę klubową w Polsce?

O g. 19 rozpocznie się „Naturalna dzikość serca”. Przez lata rodzina złożona z rodziców i czwórki dzieci cieszyła się samowystarczalnym życiem na norweskiej farmie, z dala od zgiełku miasta, w harmonii z naturą. Niespodziewana tragedia wywróciła wszystko do góry nogami. Jak poradzą sobie w obliczu zmian? Film otrzymał Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie dokumentalnym na Sundance.

(as)