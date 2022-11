Wytańczyli wicemistrzostwo świata

Szczecińskie Studio Tańca Impact wróciło z World Show Dance 2022 z zaszczytnym tytułem II wicemistrza świata w kategorii „Produkcje”. Za ośmiominutową choreografię pod tytułem „The legend of unwanted bird” tancerze stanęli na podium – wywalczyli trzecie miejsce.

Taneczne zmagania konkursowe odbyły się tym razem w Zielonej Górze pod egidą Polskiej Federacji Tańca, choć od lat ten konkurs organizowali Niemcy. Ranga mistrzostw świata jest wysoka, ekipy taneczne oceniają międzynarodowi sędziowie, a o tytuły i nagrody walczy wiele zespołów, formacji, duetów i tancerzy indywidualnych niemal z całego świata. Tym razem przyjechali z: Czech, Kanady, Danii, Finlandii, Węgier. Litwy, Serbii, Słowacji, Estonii, Turcji, Norwegii, Szwecji, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Holandii, Ukrainy, Szwajcarii, Niemiec, Cypru i Nigerii. Na parkiecie walczyli przez pięć dni – od 14 do 19 listopada.

– Ze studia Impact na scenie w Zielonej Górze wystąpiło 51 osób, najmłodsza uczestniczka ma siedem lat, najstarsza dwadzieścia. Zaprezentowaliśmy ośmiominutową choreografię pod tytułem „The legend of unwanted bird” – mówi Dorota Gaweł, choreografka i dyrektor Studia Tańca. – Choć szkół tańca są w Polsce tysiące, było nam niezwykle miło, że to nasi tancerze otrzymali nominację Polskiej Federacji Tańca na te mistrzostwa, godnie reprezentowaliśmy także Szczecin. W ponad 25-letniej historii studia wywalczyliśmy już wiele nagród, ta jest jednak najbardziej prestiżowa. Nie spoczywamy na laurach, teraz przygotowujemy się do mistrzostw Polski oraz do konkursu Pomerania Dance Cup, który odbędzie się w Szczecinie.

Twórcami mistrzowskiej 8-minutowej choreografii są: Dorota Gaweł, Paulina Remelska oraz Cezary Borowik. ©℗

(kel)