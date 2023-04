Nie tylko tor podejściowy. Nowa infrastruktura dostępowa do portu w Świnoujściu

Nowy port zewnętrzny w Świnoujściu ma powstać na wschód od falochronu wschodniego. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Projekt pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu” jest związany z planami budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego. Będzie możliwy do realizacji po uchwaleniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego o tej samej nazwie, na lata 2023 – 2029. Planowany termin przyjęcia projektu uchwały ustanawiającej program wieloletni to, zgodnie z informacją na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, II kwartał 2023 r.

Elementami programu są przede wszystkim: budowa wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia o głębokości technicznej 17 m, długości ok. 70 km i szerokości 500 m oraz budowa falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Nowy tor podejściowy będzie przebiegał po wodach polskiego morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu.

Szacowany koszt programu, na który składać się będą środki finansowe budżetu państwa oraz krajowego programu „Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” 2021 – 2027, to ok. 10,3 mld złotych. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień w rządzie.

Inwestycję realizować będzie Urząd Morski w Szczecinie.

– Konieczność budowy nowego toru wodnego wynika z planów i strategii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i związanym z tym planem budowy nowego portu zewnętrznego do obsługi głębokowodnych jednostek – powiedział Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Chodzi nie tylko o kontenerowce, choć podstawowym impulsem jest przetarg ZMPSiŚ dotyczący terminalu kontenerowego. Nowy port zewnętrzny będzie mógł w przyszłości przyjmować także masowce i inne statki.

Długość nowego toru wyniesie ok. 65 km. Aby powstał, trzeba będzie wybrać od 130 do 150 mln m sześc. urobku. To co najmniej pięć razy więcej niż było w przypadku modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m.

(ek)