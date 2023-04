W Sejmie o portowych spółkach

W gestii ZMPSiŚ jest m.in. Terminal Portowy Świnoujście. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w ub. miesiącu informację na temat sytuacji spółek z udziałem portów morskich. Przedstawił ją wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, który podał na wstępie, że chodzi o 10 spółek córek zarządów morskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Łącznie zatrudniają one ponad 900 osób.

Wiceminister podkreślił, że porty stanęły na wysokości zadania w roku ubiegłym i na początku tego roku, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, kryzys wojenny.

– Przeładowały gigantyczne ilości zarówno węgla, paliw, jak i dostaw amerykańskiej broni – mówił G. Witkowski. – Zostało to zrobione również przez spółki córki tychże zarządów.

W gestii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest m.in. spółka Terminal Promowy Świnoujście.

– Wszystkie te spółki charakteryzuje jedna rzecz, a mianowicie dbałość właściciela, czyli Skarbu Państwa o to, żeby usług, obsługi portów nie wynosić na zewnątrz, ponieważ nie wiadomo, do kogo to trafi – zaznaczył wiceminister. – Jesteśmy w sytuacji kraju przyfrontowego, więc wolimy korzystać ze swoich doświadczonych zasobów, które do tej pory świetnie się sprawdzały, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Kolejna spółka ZMPSiŚ to Polskie Terminale SA, która świadczy usługi nadzoru nad eksploatacją specjalistycznych jednostek pływających oraz usługi związane z gospodarką morską, jeżeli chodzi o promocję. Razem z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego organizuje Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. W tym roku odbędzie się już jego 10. edycja.

Spółką zależną ZMPSiŚ jest też Infra-Port. Świadczy ona usługi w dziedzinie prac ogólnobudowlanych, wodno-kanalizacyjnych, energetyki przemysłowej oraz łączności.

Najważniejsza, zdaniem wiceministra Witkowskiego, jest najmłodsza ze spółek: Polski PCS (Port Community System), zajmująca się digitalizacją usług portowych. Udziały w niej mają wszystkie trzy największe porty (oprócz ZMPSiŚ, także zarządy portów w Gdyni i Gdańsku).

(ek)