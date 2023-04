Port w obiektywie. Świnoujście wita

Fot. Daniel LENIK/UMS

Port w Świnoujściu, dzięki swojemu położeniu nad samym morzem, może zapewnić wysokiej efektywności połączenia promowe oraz zaoferować dostępność dla większych statków – o zanurzeniu do 13,5 m. Znajduje się tu m.in. terminal obsługujący głównie suche ładunki masowe. W południowej części zlokalizowany jest terminal promowy – lider połączeń promowych ze Skandynawią. Z kolei północna część to tzw. port zewnętrzny z infrastrukturą do obsługi statków z paliwem LNG. Nie wszystkie jednostki, które docierają do Świnoujścia, cumują przy tutejszych nabrzeżach, część z nich jest obsługiwana w porcie szczecińskim czy polickim. Na zdjęciach prezentujemy przykładowe, a zarazem różnorodne statki, które w ostatnim czasie dopłynęły do Świnoujścia.

(ek)