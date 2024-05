Trawa ogranicza widoczność

Ulica Szosowa w Barlinku, jest ulicą, za którą odpowiada powiat. To jego służby powinny m.in. dbać o wykaszanie traw pomiędzy chodnikiem a jezdnią. I dbają, tylko tak wybiórczo. Część traw jest wykoszona. Jednak w wielu miejscach trawa rośnie w najlepsze. Niestety często tuż przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. Trawa jest tak wysoka, że nie widać zza niej zarówno pieszych, jak i nadjeżdżających samochodów. Przy ulicy znajduje się m.in. szkoła. Z pobliskiego osiedla wiele osób chodzi do szkoły i przedszkola na Górnym Tarasie. Może więc powinno się trawę skosić, zanim dojdzie do nieszczęścia. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA