Zalane ulice w Szczecinie. Straż Pożarna interweniowała ponad 30 razy

Władze miasta są zdziwione, że w tym miejscu ulicy Derdowskigo zawsze jest bajoro. Ulewa znowu nie była taka duża. Można było już przebudować tę część kanalizy.Lepiej przebudowywać uliczki drugorzędne na Warszewie. Ciekawe skąd ta woda bo zadużych spadków z sąsiednich ulic nie ma. Rondo Giedroycia powinno być zalane patrząc na to jaki spadek ma Piotra Skargi. Ludzie którym zalało na Derdowskiego samochody winni skarżyć miasto o odszkodowania.

Co spuszczają rodosiarze, ignorancie? Wiesz jakie cieki wodne przechodzą przez działki i skąd płyną? Skąd tylu zawistników w Szczecinie? Z Akcji Wisła?

I co roku ta sama akcja. Krótka i intensywna burza - miasto sparaliżowane .. Brak dbałości o ciągi kanalizacyjne i betonoza i mamy przepis na paraliż po szczecińsku.

jest OK - prawdziwy Floating Garden

Północne Gumieńce

2024-05-20 16:31:33

Czy nie pora na gruntowną przebudowę kanalizacji na tym odcinku? Może pora na bezpośredni odpływ do jeziorka? W porównaniu z tym, co spuszczają rodosiarze i tak będzie to czyste